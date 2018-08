Cena choc | va al ristorante e | dopo 12 ore | perde una mano L’atroce motivo

“Nonna?!”. SCena da incubo - choc in Italia : badante trovata morta - anziana in gravi condizioni. Le ipotesi : Dramma nella giornata di sabato in Italia. Teatro dell’ennesimo orrore sono le Marche, precisamente il capoluogo, Ancona. In località ‘Brecce Bianche’ una badante è stata trovata morta nella stanza di un appartamento ad Ancona, mentre nell’altra stanza l’anziana assistita è stata trovata ferita. Sul caso sono in corso le indagini della squadra mobile che stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Al momento ...

“Correte presto!”. Quando carabinieri e 118 arrivano sul posto si trovano davanti una sCena orribile. Un paese sotto choc : Nessun testimone. Nessuno che potesse intervenire o fermare la follia dell’uomo. La tragedia si è consumata sul terreno della coppia, sposata da cinquant’anni e che, tra alti e bassi, sembrava aver raggiunto un’armonia invidiabile. Eppure ieri sera, la scena che si è presentata agli occhi di un parente della coppia che era andato a trovarli è stata raccapricciante: entrambi erano morti. L’uomo ha chiamato i carabinieri che, a loro volta, ...

Muore dopo una Cena - l’autopsia conferma : “Choc anafilattico letale” : Muore dopo una cena, l’autopsia conferma: “Choc anafilattico letale” Chiara Ribechini era allergica al latte, ai suoi derivati e alle uova Continua a leggere L'articolo Muore dopo una cena, l’autopsia conferma: “Choc anafilattico letale” proviene da NewsGo.

“Aiuto - ha una pistola!”. Torino choc : è successo sotto gli occhi di tutti. Un uomo è riuscito a filmare la folle sCena - il video è diventato subito virale : Panico e follia a Torino. Sembra il titolo di un film, ma no: è la realtà. Scene di ordinaria pazzia nel pieno centro della città. Un uomo parcheggia la macchina in mezzo alla carreggiata e scende brandendo una pistola. Poi inizia a minacciare qualcuno: “Ti ammazzo come un cane”. Il video, pubblicato ieri mattina sul gruppo Facebook, “La mia barriera”, è diventato virale. A riprenderlo è stato un residente del quartiere torinese di ...