Celiachia | cambiano i rimborsi mensili per l’acquisto dei prodotti ' gluten free'

(Di mercoledì 29 agosto 2018)le regole per l’erogazione gratuita deiper celiaci. È stato pubblicato, infatti, in Gazzetta Ufficiale, il nuovo decreto emanato dal Ministero della Salute che andrà a sostituire quello precedentemente formulato nel 2006. Il Ministro Grillo ha infatti stabilito una serie di nuove regole sulla specifica materia modificando, in particolare, il tetto mensile di spesa a carico dello Stato, del quale potranno beneficiare le persone affette da questa patologia. Le Regioni dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre mesi.per celiaci: i nuovi limiti di spesa Il nuovo decreto del Ministero della Salute suiper celiaci interviene in diversi ambiti e in particolar modo sulle fasce di età e sulla divisione ripartita in modo diverso per uomini e donne. Le differenze con il decreto ministeriale del 2006 si evidenziano soprattutto nel tetto mensile ...