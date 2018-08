Cefalù | al via la V edizione del Simposio d' arte Presenti più di cinquanta

Blastingnews

(Di giovedì 30 agosto 2018) Si aprira' ufficialmente domani, nello splendido e affascinante borgo di Cefalù, la quintadeld'e laboratorio- Cefalù citta' degli artisti ideato e curato dallo scultore Roberto Giacchino, con la direzione artistica di Maria Vello. Appuntamento alle 18 alla Sala delle Capriate del Comune di Cefalù VIDEO, in piazza Duomo, con l'inaugurazione dele la presentazione degli artisti. Quest'anno il tema scelto dagli organizzatori è la donna. Un modo - ha sottolineato Giacchino - per risaltare sempre di più il ruolo della donna, in un mondo ancora prettamente maschilista. La manifestazione ha il patrocinio della Citta' di Cefalù. Gli artisti e le discipline artistiche Sarannotré artisti provenienti anche dall'estero, due mascotte figli di artisti, un pittore e una scultrice. Sette, invece, saranno le discipline artistiche: pittura, ...