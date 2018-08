C’è un distributore automatico che vende carne fresca

gqitalia

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Non soltanto insulsi tramezzini, snack confezionati e succhi di frutta in bottiglietta. All’interno delle sempre attive macchinette è possibile trovare anchedi primissima qualità, che sia di manzo, di agnello, di pollo o di maiale. Tutto questo succede a Stone Ridge, nello stato di New York, dove l’eclettico Josh Applestone, macellaio dalla fortissima voglia di innovare, ha deciso di dotare la sua Applestone Meat Company di undiaperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’idea strizza l’occhio alle celebri macchinette in grado di distribuire veri e propri pranzi comparse nella Grande Mela nei primi anni ’90, ma è declinata in una squisita chiave a cavallo tra vintage e voglia di innovare. Come ha spiegato lo stesso proprietario, che ha progressivamente trasformato la propria macelleria in un’attività trendy, ...