Cavendish | è mononucleosi | Sentivo che c' era qualcosa che non andava

Ciclismo – Che botta per Cavendish - la mononucleosi ferma Mark : addio ai Mondiali 2018 : Mark Cavendish costretto ad uno stop per mononucleosi : il britannico salterà le prossime gare, compreso il mondiale Brutte notizie per l’ex campione del mondo Mark Cavendish . Gli esami a cui si è sottoposto il ciclista del Team Dimension Data hanno con ferma to che il britannico soffre del virus di Epstein-Barr (EBV), che provoca la mononucleosi . Cavendish , 33 anni, dovrà dunque saltare i prossimi appuntamenti in programma, tra cui il ...

Ciclismo : Mark Cavendish colpito ancora una volta dalla mononucleosi. Il corridore britannico costretto ad un nuovo periodo di stop : “Questa stagione non mi sono mai sentito fisicamente me stesso e, pur mostrando qualche buon numero in bicicletta, ho sempre percepito che qualcosa non andasse bene. Visti questi risultati medici sono sollevato di poter finalmente conoscere il motivo per cui non sono riuscito ad esprimermi al meglio durante la stagione. Mi prendo il tempo necessario per tornare al 100% della forma in corsa”. Queste le parole del campione britannico ...