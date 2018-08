romadailynews

: Cave di Tivoli e Guidonia, speculano contro ambiente e cittadini: Con assurde concessioni… - romadailynews : Cave di Tivoli e Guidonia, speculano contro ambiente e cittadini: Con assurde concessioni… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Con assurde concessioni, le attività estrattive hanno creato una voragine larga quattrocento ettari e profonda trenta metri: per riempirla occorrerebbero 31 piramidi di Cheope – Gli avvenimenti del Ponte Morandi di Genova, pur nella loro gravità, per vittime e conseguenze, sembrano non riuscire ad insegnare nulla di buono agli imprenditori italiani. Ci riferiamo a quanti, dei tanti altri privati, anch’essi concessionari, in altri settori del nostro martoriato paese, continuano purtroppo, indefessi ed imperterriti, a fare business con il bene pubblico. Il bene pubblico di proprietà deiitaliani di cui vi argomentiamo è il “territorio”, affidato dalla Stato in concessione ai privati per l’estrazione e lo sfruttamento didi travertino, settore divenuto da troppo tempo strumento di bassa speculazione affaristica, per di più senza alcun rispetto della legge ed alcun ...