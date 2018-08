Cateno De Luca sindaco di Messina | riferisce di prendere le distanze dall' infame gesto

La provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca - sui migranti : 'Li mandiamo nelle baracche e negli alberghi i baraccati?' : ...un tetto dignitoso ai messinesi e tenere per qualche anno i migranti nelle baracche? Una cosa del genere farebbe indignare tutto il mondo ed i benpensanti ma dei messinesi nelle baracche il mondo ed ...

Cateno De Luca : 'E' stato pubblicato l'elenco - con le scuole riaperte a Messina' [Plessi specificati in allegato] : Dopo le ricognizioni effettuate su alcuni edifici, il sindaco Cateno De Luca, specifica : 'ecco le risultanze delle verifiche sui plessi scolastici di competenza del comune di Messina. Il 28 agosto è ...

Sullo sbaraccamento delle aree degradate di Messina - interviene il sindaco Cateno De Luca : Cateno De Luca numero uno di Palazzo Zanca, sulla sua pagina Facebook nella giornata odierna ha scritto : 'sul risanamento e sbaraccamento, concluso l'incontro con grande soddisfazione di tutti. oggi ...

La chiusura della via Tommaso Cannizzaro - raccontata dal sindaco di Messina Cateno De Luca : Il sindaco di Messina Cateno De Luca, attraverso un post sulla sua pagina Facebook ha raccontato la chiusura di un importante tratto stradale, scrivendo di aver ricevuto dall'assessore Minutoli e ...

Cateno De Luca - on. sindaco di Messina - : 'Nessun plesso che ospita le scuole dell'infanzia - primaria e secondaria di primo grado è in ... : Il sindaco messinese Cateno De Luca, in un post su Facebook ha scritto : 'Nessun plesso che ospita le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è in regola! Il primo report, sarà ...

Il 15 agosto - giorno della 'Vara' - a Messina : il sindaco Cateno De Luca - parteciperà alla 'processione' : Il sindaco peloritano Cateno De Luca, seguirà la -processione- dell'Assunta, che si terrà il prossimo 15 agosto ed in merito a questo evento in una intervista di -Voce di Popolo- ha affermato : 'io ho ...

Cateno De Luca : 'O eliminano le baracche - o eliminano il sindaco di Messina' : Cateno De Luca, ha fatto il resoconto, su un importante appuntamento che ha tenuto lunedì 6 agosto ed ha sottolineato : 'con questa mia affermazione ieri verso le ore 20 in Prefettura si è concluso il ...

I primi 30 giorni - di Cateno De Luca sindaco di Messina [Video] : 27 luglio 2018 - Come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Messina Cateno De Luca, questa sera da piazza Duomo il primo cittadino ha previsto di dover fare un bilancio dei primi 30 giorni al ...

L'onorevole Cateno De Luca - sindaco di Messina - ha commemorato il commissario di Polizia Giorgio Boris Giuliano : Il sindaco di Messina, L'onorevole Cateno De Luca, nel pomeriggio alle ore 17.30 ha commemorato un grande servitore dello Stato. La cerimonia, è stata caratterizzata dalla deposizione di una corona di ...

Ecco l'idea del sindaco Cateno De Luca : Il primo cittadino Cateno De Luca, è intervenuto su un importante argomento scrivendo che : 'la battaglia per l'autonomia dell'Autorità di sistema di Messina e Milazzo è giunta ad un punto centrale. ...

MessinaServizi Bene Comune : le novità della Società - annunciate dal sindaco Cateno De Luca : Diverse modalità di erogazione del servizio, con l'introduzione del cosiddetto 'netturbino di quartiere' al fine di collegare specifiche porzioni urbane ad operatori preventivamente individuati, sono ...