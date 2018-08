Cassano | Borriello lo chiama a Ibiza Lui | Ci penso Ma è dura perché

Non solo Borriello : l'UD Ibiza pensa anche a Cassano e a Galliani : TORINO - Non solo Marco Borriello : L' UD Ibiza , terza serie spagnola, ora vuole anche Antonio Cassano . L'indiscrezione di mercato lanciata dal 'Corriere della Sera' e ripresa in Spagna dal ...

