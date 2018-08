Casa Raggi | al via bando per sottoscrivere affitti con Comune

romadailynews

(Di mercoledì 29 agosto 2018) “Abbiamo dato il via a un’iniziativa importante per chiunque abbia un appartamento a Roma da valorizzare. Sono infatti aperte le domande percontratti d’affitto con il. Con questi nuovi immobili vogliamo dare vita al nuovo servizio di accompagnamento verso l’autonomia delle famiglie in condizioni di fragilità”. Cosi’ su facebook il sindaco di Roma, Virginia. “Puntiamo cosi’ a dare un taglio netto con un passato fatto di sprechi e ghetti- spiega- Stiamo infatti gia’ dismettendo i residence, un’eredita’ che fin troppo ha pesato sui cittadini e che deve lasciare spazio a un sistema efficace e oculato che punti davvero al reinserimento”. “Questoha una duplice valenza. Da un lato e’ un’occasione per ogni cittadino di affittare una sua proprieta’ con ...