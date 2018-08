Call Center | una ricerca conferma le criticità e alcune soluzioni grazie a Jabra

Vodafone riparte all’attacco offrendo ad ex clienti minuti illimitati e fino a 50 GB tramite i Call center : Vodafone contatta alcuni ex clienti tramite i call center offrendo le sue offerte Special minuti con minuti illimitati e fino a 50 GB di traffico dati in 4G, a partire da 7 Euro al mese. L'articolo Vodafone riparte all’attacco offrendo ad ex clienti minuti illimitati e fino a 50 GB tramite i call center proviene da TuttoAndroid.

Tramite i Call Center - Wind propone due offerte per far tornare indietro i clienti : Arriva notizia che i call center si stanno mettendo in moto per conto di Wind con l'obiettivo di convincere gli ex clienti a tornare indietro L'articolo Tramite i call center, Wind propone due offerte per far tornare indietro i clienti proviene da TuttoAndroid.

La chiamata inaspettata ai tifosi - Ibrahimovic al Call Center : 'Grazie per l'abbonamento' : Zlatan Ibrahimovic si è divertito a vestire i panni dell'operatore del call center dei Los Angeles Galaxy, la squadra americana della Mls in cui milita, chiamando quei tifosi che avevano rinnovato l'...

AGCOM indirizza un memorandum agli operatori dei Call center : L'AGCOM pubblica un monito tutto rivolto agli operatori dei call center. In particolare l'Autorità Garante ricorda a questi ultimi della presenza di un obbligo tuttora in vigore relativo alla necessaria esposizione delle informazioni relative alla propria collocazione geografica sia in caso di chiamata, sia in caso di risposta come recitano i commi 5 e 6 dell'articolo di 24 di riferimento. L'articolo AGCOM indirizza un memorandum agli operatori ...

Stretta alle chiamate Call Center dall’estero : AGCOM detta nuovi obblighi : Ai nostri lettori sarà capitato spesso di ricevere chiamate dei call center dall'estero o nel tentativo di ottenere assistenza per qualche problema legato ad un servizio di doversi "accontentare" di un operatore non italiano, nella migliore delle ipotesi collocato nella comunità europea e nella peggiore anche al di fuori del vecchio continente (ad esempio in Asia). L’AGCOM per frenare questa pratica divenuta oramai consuetudine, ha pubblicato un ...

Air Italy. I sindacati dal prefetto : Call Center ritorna a tempo pieno. Sui trasferimenti nessuna apertura : "Auspichiamo conclude il documento che all'incontro la politica nazionale di concerto con quella regionale possano dare un impulso positivo all'ennesimo capitolo della dura vertenza Meridiana"

Google sta lavorando a un risponditore automatico per Call center : (Foto: Shutterstock) Pochi mesi fa Google aveva mostrato al pubblico il suo software Duplex, un’intelligenza artificiale in grado di parlare al telefono al posto di un utente umano per prendere appuntamenti dal parrucchiere, ordinare una pizza e via dicendo, il tutto utilizzando una tono di voce, una proprietà di linguaggio e una capacità di comprensione inquietantemente realistici. In questi giorni, nonostante le critiche mosse a Google ...

GPI vince gara per gestione Call Center e sportelli aziende sanitarie Lazio : Teleborsa, - GPI è stata notificata l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di software e servizi per la gestione dei call/Contact center dell'intera Regione Lazio e degli sportelli di 13 ...

Come Bloccare le Chiamate del Call Center su Android : Clever Dialer è una fantastica applicazione per Android che permette di Bloccare Chiamate indesiderate e di riconoscere quelle dei Call Center senza accedere ad un database online Riconoscere e Bloccare le Chiamate Call Center ed anche quelle dei numeri non desiderati Ogni giorno ricevo decine e decine di Chiamate dei Call Center e se anche […]

"Io - cartomante al Call Center per 7 centesimi al minuto : aiutavo la gente ma sono stata truffata" : La Cgil racconta la storia di una ex lavoratrice di Taranto che si è rivolta al sindacato per chiedere giustizia: "Me ne sono andata perchè non mi pagavano se non facevo durare a lungo le telefonate con i clienti"