Calenda | ' C' è Governo più pericoloso del Dopoguerra | opposizione fatta in

Blastingnews

: Ivano di Rocca di Papa adesso a @InOndaLa7 sta dando lezioni, gratis, di #sinistra a Carlo Calenda. Dicendo cose fa… - il_pucciarelli : Ivano di Rocca di Papa adesso a @InOndaLa7 sta dando lezioni, gratis, di #sinistra a Carlo Calenda. Dicendo cose fa… - lucatelese : Anche ieri sera, con Minniti, la Meloni è il blocco pensioni, nella su versione lunga, #inonda si conferma come pri… - Mov5Stelle : Calenda doveva pensare alla salute dei cittadini di Taranto e ai posti di lavoro a rischio. Questo era il suo unico… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Nella puntata di questo mercoledì 29 agosto della trasmissioneIn onda su La7, è intervenuto Carlo, ex Ministro dello Sviluppo Economico iscrittosi al Partito Democratico VIDEO da marzo scorso, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti politici attuali. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto.: 'Piùche l'Italia abbia avuto nel, ma questo modo di fareè ridicolo' Carloha esordito parlando di immigrazione: La situazione attuale è indecorosa per un grande paese. La mia idea è che ovviamente le frontiere vanno presidiate e che non si possono accogliere tutti poiché sarebbe impossibile, ma si devono salvare le persone e soprattutto se ciò lo fanno le navi della Guardia Costiera poi si fanno sbarcare. Non si può chiedere aiuto un pezzo al Vaticano e un pezzo all'Albania, sono cose mai viste ...