Calciomercato Fiorentina | ufficiale | ceduti Zekhnini e Bangu

Calciomercato Fiorentina - il Cholito nel mirino dell'Atlético Madrid : E qualche mese fa il figlio rivelò: "Mi piacerebbe un giorno essere allenato da mio padre, lo dico da giocatore: a chi non piacerebbe lavorare con uno dei migliori tecnici al mondo?" . LEGGI L'...

Calciomercato Fiorentina - Zekhnini saluta. C'è il Twente : FIRENZE - Novità in uscita in casa viola sul Calciomercato. Rafik Zekhnini verso la cessione in prestito al Twente , squadra di Eerste Divisie. L'under 21 norvegese andrà a fare esperienza e maturare ...

Il Calciomercato non è finito - operazioni per Genoa - Fiorentina e Torino : 1/5 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Fiorentina - colpo in prospettiva per i viola : arriva un talento brasiliano per l’attacco : La società del patron Della Valle è vicinissima a mettere le mani su Gabriel Bocchio, classe 2000 di proprietà del Red Bull colpo in prospettiva per la Fiorentina, pronta a mettere le mani su Gabriel Bocchio, attaccante classe 2000 del Red Bull. Già nel giro delle nazionali giovanili verdeoro, il 18enne è un talento molto seguito in Europa, dal momento che sulle sue tracce si sono messi numerosi club europei. L’operazione verrà ...

Calciomercato Fiorentina - derby genovese per Saponara : FIRENZE - In casa Fiorentina , Pantaleo Corvino e Carlos Freitas lavorano sul fronte delle cessioni, consapevoli di poter contare, per quanto riguarda il mercato estero, su qualche giorno in più a ...

Calciomercato Fiorentina - nuovo arrivo in casa viola : ufficiale l’acquisto di Edimilson : Il club del patron Della Valle ha ufficializzato l’acquisizione di Edimilson, giocatore che ha vestito nell’ultima stagione la maglia del West Ham La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Edimilson Fernandes Ribeiro. Nato a Sion, in Svizzera, nel 1996, nell’ultima stagione il centrocampista ha vestito la maglia del West Ham e vanta già numerose presenze in Premier ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale Edimilson in prestito : FIRENZE - La Fiorentina , tramite una nota ufficiale, ha comunicato "di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson ...

Calciomercato Fiorentina - Edimilson dal West Ham : ora è ufficiale : FIRENZE - La Fiorentina , tramite una nota ufficiale, ha comunicato "di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson ...

Calciomercato Fiorentina : Edimilson in arrivo - affare chiuso : La Fiorentina ha definito l’acquisto di Edimilson dal West Ham. Il centrocampista svizzero, 22 anni, e’ in arrivo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore e’ atteso tra domani e lunedi’ a Firenze per le visite mediche.L'articolo Calciomercato Fiorentina: Edimilson in arrivo, affare chiuso sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Fiorentina : Edimilson in arrivo - affare chiuso : La Fiorentina ha definito l’acquisto di Edimilson dal West Ham. Il centrocampista svizzero, 22 anni, e’ in arrivo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore e’ atteso tra domani e lunedi’ a Firenze per le visite mediche.L'articolo Calciomercato Fiorentina: Edimilson in arrivo, affare chiuso sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Fiorentina - è battaglia per prendere Edimilson : FIRENZE - È battaglia per Edimilson Fernandes. La Fiorentina ha individuato in lui, nel ventiduenne svizzero con passaporto portoghese, ha origini capoverdiane,, del talento da coltivare: poliedrico, ...

Calciomercato Fiorentina - Sanchez ufficiale al West Ham : FIRENZE - La Fiorentina ha comunicato "di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Alberto Sanchez Moreno, classe 86', al West Ham United FC" . ...

Calciomercato Fiorentina - Pjaca : 'Ringrazio la Juventus' : FIRENZE - 'Una lunga trattativa, fin dall'inizio volevo venire qui e non vedo l'ora di cominciare' . Marko Pjaca si presenta così all'inizio della sua nuova avventura, con la maglia della Fiorentina : ...

Calciomercato Fiorentina - Pjaca : 'Sono qui per dare il massimo' : FIRENZE - ' Una lunga trattativa, fin dall'inizio volevo venire qui e non vedo l'ora di cominciare' . Marko Pjaca si presenta così all'inizio della sua nuova avventura, con la maglia della Fiorentina :...