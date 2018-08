Calcio | nove anni di carcere all' ex vice presidente Fifa Napout

Stop del Calcio genovese dopo il crollo del ponte Morandi : rinviate le partite di Samp e Genoa : Samp doria-Fiorentina e Milan- Genoa sono state rinviate a data da destinarsi. Lo ha deciso la Lega calcio , accogliendo la richiesta dei due club dopo la tragedia del ponte crollato a Genova."Il Presidente della Lega di Serie A, viste le richieste di rinvio delle proprie partite , programmate per domenica 19 agosto alle ore 20.30, da parte di Genoa e Samp doria - fa sapere la Lega -, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di ...

