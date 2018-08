Calcio in tv | la Juve su Dazn

Calciomercato - il Marsiglia in pressing su Kean della Juventus : È il giorno dell’ufficialità di Kevin Strootman, ma il Marsiglia continua a guardarsi intorno per reperire le pedine utili a completare la rosa. La società francese, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, su esplicita richiesta del tecnico Rudi Garcia, continuerebbe a rivolgere la sua attenzione al campionato di Serie A e nello specifico a Moise Kean, giovane attaccante classe 2000. I marsigliesi avrebbero fatto un primo ...

Calcio protagonista in Borsa : in crescita i titoli di Juve - Roma e Lazio : Non si ferma lo sprint in Borsa delle squadre di Calcio italiane, trascinate in particolar modo dalla Juventus L'articolo Calcio protagonista in Borsa: in crescita i titoli di Juve, Roma e Lazio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Calciomercato Juventus - la prossima estate altri due grandi colpi : Marotta prova ad anticipare tutti [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus ha iniziato in modo positivo il campionato di Serie A, almeno dal punto di vista dei risultati mentre per il gioco la squadra deve ancora crescere molto. L’obiettivo è vincere tutto e nelle prossime partite è necessario un cambio di passo, il tecnico Massimiliano Allegri deve trovare le giuste soluzioni. La dirigenza è stata protagonista di un mercato veramente importante ma si pensa anche ...

Calcio femminile : uno stadio tutto per la Juventus Women? La società bianconera ci sta pensando : La Juventus Women vuol farsi strada nel mondo del Calcio femminile e, dopo aver conquistato lo scudetto nel suo primo anno e centrato la qualificazione in Champions League (sfida al Brøndby il 12/26 settembre nei sedicesimi di finale), sta pensando ad avere un proprio stadio in cui giocare. Come viene riportato da lfootball.it la società avrebbe pensato di sfruttare un’area, adiacente alla Continassa, dove si allena la Juventus maschile ed ...

Le confessioni della sexy Martina Colombari : "tifo Juve - ma non capisco nulla di Calcio"

Zazzaroni : Circo Ronaldo ancora chiuso - Juve concreta e vincente - Calcio : Lo stesso Ronaldo si muove come un ottimo giocatore della Juve, non come il primissimo al mondo: quando serve ed è servito, sa rendersi pericoloso, altrimenti disegna linee di passaggio, apre vuoti, ...

Pagelle / Juventus Lazio (2-0) : Matuidi e Cancelo al top! FantaCalcio - i voti della partita (Serie A) : Pagelle Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:00:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Lazio 2-0 - Pjanic e Mandzukic puniscono i biancocelesti : Ci si aspetta il gol di Ronaldo ed invece arrivano quelli di Miralem Pjanic e Mario Mandzukic. La Juventus non fallisce la prima casalinga, superando per 2-0 la Lazio nel primo anticipo della seconda giornata della Serie A. I bianconeri si confermano a punteggio pieno, mentre i biancocelesti restano ancora a zero punti. Un buon inizio degli ospiti che hanno una bella occasione con Lulic, ma il destro del capitano della Lazio è fermato in angolo ...

Calcio : anticipo - Juventus-Lazio 2-0 : 19.54 La Juventus resta a punteggio pieno battendo allo 'Stadium' la Lazio (2-0) nel match che apre la seconda giornata. La Lazio parte bene all'inizio. Poi Juve in cattedra con Khedira (palo) e Bernardeschi che impegna Strakosha. Il gol arriva al 30' Pjanic (fresco di rinnovo): destro velenoso dal limite. Nella ripresa i biancocelesti provano a reagire,ma non pungono. Si scatena Cristiano Ronaldo: prima mette alto di testa (63'), poi si vede ...

Juventus-Lazio 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/16 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato Juve Stabia - preso Troest. Saluta Matute : CASTELLAMMARE DI Stabia - Tramite una nota, la Juve Stabia ha annunciato "che è stato perfezionato l'accordo per l'acquisizione delle prestazioni sportive del difensore danese, classe '87, Magnus ...

Calciomercato Juventus - dopo Pjanic altri tre rinnovi : Si tratta di Daniele Rugani , Alex Sandro e Juan Cuadrado che secondo quanro riportato dall'edizione di oggi de 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero pronti a mettere nero su bianco già nelle prossime ...