Bussetti | nuovo piano per la scuola a settembre

Scuola - Bussetti : al via nuovi concorsi e a settembre nuovo progetto per la maturità : Ci siamo dati un metodo: analizzare nel dettaglio le criticità, studiare i dati, definire correttivi e condividerli con il mondo dell'istruzione. È così che agiremo per modificare ciò che non ha ...

Cambia l'esame di maturità - Bussetti : a settembre il nuovo progetto : Cambia l'esame di maturità, Bussetti: a settembre il nuovo progetto Il ministero dell'Istruzione sta lavorando a un piano per riformare l'esame. Per il titolare del Dicastero la prova finale deve "mettere in evidenza la preparazione e le competenze in materie specifiche". Le decisioni definitive attese entro il prossimo ...

Cambia l'esame di maturità - Bussetti : a settembre il nuovo progetto - : Il ministero dell'Istruzione sta lavorando a un piano per riformare l'esame. Per il titolare del Dicastero la prova finale deve "mettere in evidenza la preparazione e le competenze in materie ...

Bussetti : a settembre il progetto per il nuovo esame di maturità : Roma, 29 ago., askanews, - A settembre presenteremo il progetto del nuovo esame di maturità. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, in un'intervista a La Stampa. 'È un lavoro che ...

Esame di maturità - si cambia ancora. Il ministro Bussetti : “A settembre il nuovo progetto” : Da settimane è in corso al Ministero il lavoro di smontaggio della Buona Scuola del governo Renzi. Dall’alternanza al piano di reclutamento pluriennale il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, indicato dalla Lega, racconta la scuola che verrà. ...

Scuola - Bussetti sarà a Napoli per inaugurare il nuovo anno scolastico : Presente a Napoli per la giornata conclusiva del Campus estivo di formazione dell’Agidae, Marco Bussetti tornerà nel capoluogo campano il 12 settembre per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico. Il ministro dell’Istruzione ha raccolto l’invito rivoltogli dall’assessore all’Istruzione del comune di Napoli, Annamaria Palmieri, a margine dell’evento sopraccitato. Bussetti: “La Scuola deve ritrovare la ...