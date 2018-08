Bussetti | a settembre il progetto per il nuovo esame di maturità

Esame di maturità - si cambia ancora. Il ministro Bussetti : “A settembre il nuovo progetto” : Da settimane è in corso al Ministero il lavoro di smontaggio della Buona Scuola del governo Renzi. Dall’alternanza al piano di reclutamento pluriennale il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, indicato dalla Lega, racconta la scuola che verrà. ...

Concorsi scuola 2018 : a settembre verrà avviato l’iter - la conferma di Bussetti : Previste nuove assunzioni a partire da settembre nel settore scolastico. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti – a margine del Meeting di Rimini organizzato da Comunione e liberazione – ha affermato che “ci saranno nuovi Concorsi nella scuola“, sia per il reclutamento di nuovi insegnanti sia per l’assunzione del personale amministrativo. Nuove assunzioni scuola, Bussetti: “I Concorsi ci […] L'articolo ...

Bussetti - a settembre partono i concorsi : ANSA, - RIMINI, 21 AGO - "Certo che ci saranno concorsi nella scuola: saranno utilizzati per il nuovo reclutamento sia per il personale docente che per quello non docente. Abbiamo intenzione di ...