Buffon | ' La Juventus non mi stupisce Napoli | si vede il carattere di Ancelotti'

Gigi Buffon / "Sto meglio ora rispetto a 5 anni fa. Il Psg come la Juventus" : Gigi Buffon, l'ex portiere e capitano della Juventus torna a parlare e sottolinea come sentirsi meglio di cinque anni fa. I tifosi bianconeri non gradiscono la sua esternazione su di loro.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:16:00 GMT)

JUVENTUS - MARCHISIO HA RESCISSO IL CONTRATTO / Ultime notizie : tentazione Psg per Claudio - ritrova Buffon? : Claudio MARCHISIO lascia la JUVENTUS: notizia shock dal mondo bianconero, il centrocampista ha RESCISSO il CONTRATTO e dà l'adido alla società. Quale futuro? Spunta l'ipotesi Psg(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:16:00 GMT)

Psg - Buffon : 'Juventus? O vince o ci va vicino' : Ai microfoni di Sky Sport Buffon si e' poi soffermato su Cristiano Ronaldo , sommerso dall'affetto dei tifosi bianconeri ieri a Villar Perosa. ' Sono sicuro che possa dare quello che ha dato a tutte ...

Juventus - Chiellini oltreoceano rivendica il suo ruolo da capitano : “spero di essere bravo come Buffon e Del Piero” : Giorgio Chiellini parla nella conferenza stampa prima del match della Juventus contro la selezione All Star della Mls La Juventus è ad Atlanta dove nei prossimi gironi affronterà una selezione All Star della Mls. Mentre alla Continassa si è assistito al primo allenamento da bianconero di Cristiano Ronaldo, oltreoceano i bianconeri continuano la loro tournée. Giorgio Chiellini ha parlato alla conferenza stampa prima del match della sua ...

Papera Buffon - clamoroso errore dell’ex portiere della Juventus [VIDEO] : Papera Buffon – Non è iniziata al meglio l’avventura con la maglia del Psg per l’ex portiere della Juventus Buffon, altro errore da parte dell’estremo difensore. Anche nella seconda partita dell’International Champions Cup, persa per 5-1 contro l’Arsenal, Buffon non ha di certo ben figurato: 3 gol subiti, di cui l’ultimo clamoroso, dopo ad un’uscita a vuoto che ha permesso a Lacazzette di fare gol a porta ...

Ilaria D'Amico : "Buffon contro la Juventus in Champions? Gigi spera di no" : Ilaria D'Amico non sarà più il volto di Sky Calcio Show: dopo 15 anni la bella e brava giornalista romana non è stata confermata dall'emittente satelittare. Ai microfoni di Tuttosport, la compagna di Gianluigi Buffon ha svelato i motivi che hanno spinto Gigi ad accettare il Psg: "Spesso le nuove sfide dipendono anche dalle cose che si pongono davanti e dipendono da che cosa succede intorno a te. Quando Sky mi ha chiesto di essere la madrina ...

Juventus - Perin alla ‘prima’ da bianconero : “emulare Buffon sarà impossibile” : Juventus, Mattia Perin è stato presentato oggi a stampa e tifosi bianconeri, il portiere si giocherà il posto con Szczesny “Emulare quello che ha fatto Buffon sarà difficilissimo, se non impossibile. E’ il più grande portiere degli ultimi 30 anni della storia del calcio, è il punto di riferimento per tutti”. Sono le parole del neo portiere della Juventus, Mattia Perin, che si giocherà il posto da titolare assieme a ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Buffon pensaci tu - : ... chi ha sempre amato CR7 come giocatore fatica anche solo a immaginare di poterlo odiare, la Juventus ha fatto il colpo del secolo, ha preso il giocatore più tifato dai bambini di tutto il mondo, lo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus (Buffon pensaci tu) : Finalmente il Real Madrid ha confermato la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ponendo fine alla seconda attesa più lunga e sentita dell’anno dopo quella per la formazione del governo Conte. Al momento dell’annuncio era già tutto perfetto, previsto, a posto – c’era già la lettera strappalac

Calciomercato Juventus - il Psg fa la spesa in casa bianconera : nuovo obiettivo dopo l’ingaggio di Buffon : Il club parigino ha messo nel mirino Alex Sandro, non sarà facile però strappare il brasiliano al club bianconero che lo considera incedibile Non solo Buffon, il Paris Saint-Germain potrebbe pescare di nuovo in casa Juventus. Il club parigino ha messo gli occhi su Alex Sandro, esterno brasiliano che Tuchel ha chiesto allo sceicco Al-Khelaifi. LaPresse/Daniele Badolato Nessuna offerta è stata ancora presentata, ma nei prossimi giorni ...

Gigi Buffon al Psg/ Video presentazione : "Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sarei felice ma.." : Gigi Buffon, presentazione in diretta: il portiere ha parlato alla stampa da giocatore del Psg. Dichiarazioni a tutto tondo sulla Champions League, i Mondiali e il campionato francese(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:28:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Buffon sincero : “non mi darebbe fastidio - ma una finale di Champions tra Juve e Psg…” : Gigi Buffon e il tanto chiacchierato arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: tutta la sincerità dell’ex portiere bianconero Gigi Buffon è un giocatore del PSG: il portiere italiano è stato presentato ufficialmente oggi in Francia e tra obiettivi da raggiungere e ambizioni, l’ex numero 1 della Juventus non ha potuto non commentare la trattativa in corso del suo vecchio club con Cristiano Ronaldo. LaPresse Sembra che ...

Psg - è il giorno di Buffon : l’ex Juventus si presenta così - da Neymar alla Champions League : Giornata di presentazione per il nuovo portiere del Psg Gigi Buffon, l’ex estremo difensore bianconero ha importanti obiettivi in vista dell’inizio della nuova stagione, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “Grazie agli investimenti del PSG sta diventando un campionato molto seguito e molto interessante. Inoltre ci sono squadre di grande tradizione come Bordeaux, Marsiglia, Saint-Etienne. Sarà bello giocare in ...

Marcello Lippi critico con la Juventus : “Buffon doveva restare” : Gigi Buffon giocherà con il Psg nella prossima stagione, a detta di Marcello Lippi l’addio alla Juventus è stata una mossa sbagliata “Ho parlato con Buffon tante volte negli ultimi 3-4 mesi, gli ho detto sempre ‘decidi tu, non accettare consigli, fai di testa tua’. Lui si sente di giocare ancora. Mi sarebbe piaciuto che avesse chiuso la carriera nella Juventus. Ma è una cosa personale”. Lo ha detto l’ex ...