Brexit | anche il WTO mette in guardia il Regno Unito dal rischio no-deal

Brexit - a rischio accesso banche cittadini britannici residenti in Ue - : Secondo il neoministro per la gestione dell'uscita dall'Europa del Regno Unito, Dominic Raab, senza un accordo con Bruxelles, i residenti britannici in Paesi dell'Unione potrebbero perdere l'accesso ...

L'offerta di Londra : ai cittadini Ue diritto di restare anche in caso di hard Brexit : Londra - I cittadini di Paesi Ue residenti da tempo in Gran Bretagna avranno il diritto di restare anche se Londra non raggiungerà un'intesa con Bruxelles. Il Governo britannico è pronto a fare un'...

Brexit potrebbe avere conseguenze anche per gli animali da compagnia : Cani, gatti e furetti in viaggio da e verso il Regno Unito potrebbero subire una quarantena: è un tema che sta molto a cuore a Juncker The post Brexit potrebbe avere conseguenze anche per gli animali da compagnia appeared first on Il Post.

Brexit - Ue avverte : "Prepararsi a qualsiasi scenario - anche un no-deal" : L'Unione europea lancia l'allarme: occorre preparasi ad affrontare tutti i possibili scenari connessi alla Brexit, anche quello di un no-deal. A dirlo un portavoce della Commissione Ue, mentre oggi ...

Brexit - Ue : “Pronti anche a nessun accordo”/ Ultime notizie Gran Bretagna : potrebbe servire il visto : Brexit, Ue avvisa: “Pronti anche a nessun accordo”. In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa). Le Ultime notizie sulla trattativa(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Brexit - Commissione Ue a governi : preparate anche misure d'emergenza - : Nel giorno del primo incontro tra il negoziatore Ue Michel Barnier e il nuovo responsabile inglese della trattativa Dominic Raab, Bruxelles chiede di prepararsi a "tutti gli scenari" in caso di un ...

Ue : 'Prepariamoci anche ad un mancato accordo sulla Brexit' : I 27 Paesi Ue "non sono ancora abbastanza pronti" ad affrontare tutti gli scenari possibili in cui si andrà a concretizzare la Brexit. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea evidenziando ...

Nel primo «caccia» del dopo Brexit c'è anche Leonardo : Paolo Stefanato La premier britannica Theresa May ha scelto la prima giornata del Farnborough International Airshow per dare una notizia di grande rilievo per tutta l'industria aeronautica ...

Ecco la nuova Brexit - dalle banche ai cittadini i 10 punti del piano May : Il documento di 98 pagine è la base del negoziato decisivo con la Ue, che si è riservata di esaminarlo prima di esprimersi. Già emergono le prime critiche:?i banchieri della City accusano la May di danneggiare le banche britanniche. Il white paper propone un’area di libero scambio per le merci con la Ue e un’Unione doganale di fatto. Finisce la libera circolazione delle persone ma Londra vuole restare aperta a businessmen, studenti e lavoratori ...

Brexit - la strategia May : apertura sulle merci - niente «passaporto» per le banche : La libera circolazione delle persone finirà e Londra si riprenderà il controllo delle frontiere, ma c'è l'impegno a stipulare un «mobility framework», un accordo per facilitare l'ingresso di cittadini ...

Monty Python - John Cleese non sopporta la Brexit e per questo (ma anche per via dei media) se ne va : È una star della comicità mondiale, non solo britannica. John Cleese ha deciso di dire addio al Regno Unito. L’attore, membro dei Monty Python, si è detto disgustato dalla Brexit, dal dibattito politico del Paese in generale, da un sistema dei media che ormai disprezza apertamente e da una industria dell’entertainment che giudica in declino di qualità. L’attore, sceneggiatore, autore e produttore fa sapere alla Bbc d’aver deciso, alla ...