Botta e risposta Macron-Salvini | «Sono oppositore | tuo e di Orbán» | «Apri il confine a

Aurora Ramazzotti - “cuore di mamma” Michelle : sui social il tenero Botta e risposta : La figlia pubblica una foto in barca al termine delle vacanze estive, la mamma non resiste: il tenero commento scatena i fan

Unhcr - stop Botta e risposta su Diciotti : ANSA, - GINEVRA, 25 AGO - "È giunto il momento di porre fine al botta e risposta che ha visto i paesi competere in una corsa al ribasso su chi può assumersi la responsabilità minore per le persone ...

Ancora De Laurentiis vs Sarri : un nuovo Botta e risposta al veleno! : De Laurentiis e Sarri continuano a beccarsi a distanza, un epilogo davvero inatteso di un rapporto che ha portato ottimi risultati al Napoli Il botta e risposta tra De Laurentiis e Sarri prosegue senza sosta. Il primo colpo ieri lo ha sferrato il presidente del Napoli, all’interno di un’intervista a L’Equipé: “C’è la soddisfazione di aver giocato bene, ma anche l’amarezza di non aver vinto nulla. A Sarri abbiamo ...

Ponte Morandi - ministero Trasporti : “Al via Commissione - dopo risultati si valuta revoca concessione”. Botta e risposta Autostrade-Di Maio : ‘Ci spetta valore residuo’. ‘No’ – DIRETTA : Il ministero dei Trasporti ha istituito una “Commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche” sul crollo del Ponte Morandi. È il primo passo con cui il governo intende chiarire quanto accaduto e avviare “la procedura di un’eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia“, come ha chiarito il titolare del Mit Danilo Toninelli su Facebook. Una prima misura concreta ...