Borse | Piazza Affari inverte il trend e chiude in rialzo

Borse europee chiudono contrastate - a Piazza Affari giù Atlantia : Le Borse europee archiviano contrastate la seduta odierna di scambi. Piazza Affari è la peggiore e arretra di circa un punto percentuale, zavorrata da Atlantia.

Piazza Affari è la peggiore con le banche. Borse in cauto rialzo : Le Borse europee si confermano in cauto rialzo mentre viaggia in rosso Piazza Affari , che a differenza delle "colleghe" europee risente della crescita dei rendimenti dei BTP , in vista ...

Piazza Affari e le Borse europee riaprono in frazionale rialzo : Le borse europee aprono incauto rialzo alla seduta odierna beneficiando della le discreta performance di wall street e dei mercati asiatici. A sostenere il sentiment degli investitori ...

Piazza Affari recupera sul finale. Bene le altre Borse europee : Tutti segni più in chiusura per le Borse europee, con Piazza Affari che recupera sul finale grazie anche al rally di Wall Street. Il Listino milanese era rimasto indietro a causa delle ...

Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio - attenzione a Juventus : A sostenere i mercati le indicazioni rassicuranti del presidente della Fed, Jerome Powell, che al suo debutto al simposio di Jacksone Hole ha confermato l'ottimismo sull'economia e l'intenzione della ...

Borse Ue positive - Piazza Affari maglia rosa con Fca : I titoli del Lingotto salgono sulla scia delle nuove indiscrezioni sulla possibile vendita di Magneti Marelli. Resta sotto i riflettori Atlantia e sale ancora Tenaris, premiata dagli analisti. Euro/dollaro poco mosso in attesa delle parole del presidente Fed, Jerome Powell, rendimenti BTp sempre sopra il 3%...

Piazza Affari e Borse europee previste piatte in avvio : Sui mercati tiene banco anche la situazione politica intorno a Donald Trump dopo gli ultimi sviluppi che hanno coinvolto il suo ex avvocato Michael Cohen e l'ex manager della campagna elettorale Paul ...

Borse europee senza slancio. Piazza Affari rimane più indietro : Chiude in lieve ribasso Piazza Affari in un'Europa che è rimasta ancorata ai livelli della vigilia . Non ha aiutato la macroeconomia: il PMI manifatturiero della Zona Euro è sceso infatti ...

Borse europee senza slancio. Piazza Affari rimane più indietro : Chiude in lieve ribasso Piazza Affari in un'Europa che è rimasta ancorata ai livelli della vigilia . Non ha aiutato la macroeconomia: il PMI manifatturiero della Zona Euro è sceso infatti ai minimi di ...

Borse europee e Piazza Affari verso un avvio cauto : Oggi sono ufficialmente entrati in vigore i nuovi dazi statunitensi sull'import cinese ed è arrivata la risposta dalla seconda economia globale con dazi sempre al 25%. Il tutto mentre proseguono i ...