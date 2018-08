Borsa | Milano in rialzo guida Europa

Borsa : Milano piatta con Europa : ANSA, - Milano, 29 AGO - A metà giornata ancora pochi spunti dai mercati finanziari europei che ondeggiano sulla parità, con cenni di debolezza da parte di Madrid, -0,6% con Inditex, la controllante ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (29 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta lontana da quota 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 03:46:00 GMT)

Milano unica Borsa in rosso - a Wall Street l’S&P500 per la prima volta sopra 2900 : Incerte le principali Borse europee che sfruttano solo parzialmente i benefici dell'accordo commerciale Usa-Messico. Acquisti sul settore auto. Milano resta sensibile all'andamento dei titoli di Stato - sotto pressione anche per l'incertezza sulla Legge di Bilancio - e alla questione concessioni dopo il disastro di Genova. BTp migliorano dopo l'asta del Tesoro sui Ctz. Euro/dollaro a 1,17...

Borsa : Milano fiacca - giù Atlantia e Ubi : ANSA, - Milano, 28 AGO -Piazza Affari appare fiacca, Ftse Mib -0,35%, dopo una mattinata un po' movimentata all'inseguimento dello spread tra Btp e Bund, salito fino a 281 punti per ridiscendere poi a ...

Borsa di Milano in rosso - occhi puntati sullo spread : La Borsa di Milano prosegue in calo ma limita le perdite a metà seduta dopo l’asta del Tesoro che ha assegnato 1,75 miliardi di Ctz a 24 mesi. Il Ftse Mib segna -0,5% e resta l’indice peggiore nel panorama europeo. Dopo l’asta di Titoli di Stato, anche lo spread tra Btp e Bund si è raffreddato e dopo il picco a 284 punti è sceso a 277 punti base, c...

Borsa di Milano in rosso frenata da utility e banche - sale lo spread : Dopo una partenza incerta, la Borsa di Milano imboccato la via del ribasso (-1,03% il Ftse Mib), frenata in particolare da utility e banche. Lo spread Btp-Bund sale di 6 punti base a 283 punti sul decennale e di 9 punti a 267 punti sul quinquennale....

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 27% - Fca a +3 - 46% (27 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:54:00 GMT)

Borsa : Europa accelera - Milano +0 - 22% : ANSA, - Milano, 27 AGO - Le Borse europee accelerano nel finale insieme ai listini Usa. In testa c'è Francoforte, +1,07%, seguita da Parigi, +0,9%,, Madrid, +0,65%, e Milano, +0,22%,, che ha invertito ...