Bonifica di Bagnoli | lascia il commissario Nastasi | Lega e Di Maio contro il ministro

Bagnoli - oggi tour del ministro Lezzi : 'La Bonifica una priorità del governo' : Ha chiesto di rendersi conto di persona dell'affaire Bagnoli . La bonifica da fare, i ritardi e un'ipotesi di sviluppo ancora ferma al palo. D'altronde il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha in mano, ...

Bagnoli - Bonifica flop : 'Aumentati i rischi per la salute pubblica' : Il maggiore grado di inquinamento riscontrato? Proprio in quelle zone dove erano state realizzate le attività di bonifica, proprio su quei punti in cui era legittimo aspettarsi una condizione migliore.