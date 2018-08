Bobo Vieri | Moratti per me vale zero

Jazzma Kendrick - ex di Bobo Vieri/ Video - provoca il popolo di Instagram con foto hot e balli in costume : La modella americana, Jazzma Kendrick, ex di Bobo Vieri, sta facendo impazzire Instagram attraverso foto provocanti e balli in costume. Come reagirà l'ex bomber? Ecco i Video...(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:32:00 GMT)

FOTO | Costanza "tutta panza" - il pancione è cresciuto (e Bobo Vieri è pazzo d'amore) : Cicogna in arrivo per l'ex velina e l'ex bomber dell'Inter. Il parto è atteso in autunno: "Non vediamo l'ora di diventare...

L’estate meravigliosa di Christian Vieri : «Se era maschio lo chiamavo Bobo-gol» : «Se era maschio lo chiamavo Bobo-gol». Scherza Christian Vieri intervistato dalla Gazzetta dello sport, ma sprizza felicità a ogni risposta raccontando della sua estate felice con l’ex velina Costanza Caracciolo in attesa della loro prima figlia. Mentre gira le spiagge italiane con Bobo Summer Cup si informa da chi ha appena avuto bambini sulle notti insonni, ma appare più eccitato che spaventato, tanto da postare una foto in cui il ...

Tutto l’amore di Vieri per Costanza Caracciolo - Bobo racconta l’inizio della storia con l’ex Velina : “la conosco da 10 anni” : Bobo Vieri e l’amore per Costanza Caracciolo: l’ex calciatore racconta gli inizi della relazione con l’ex Velina, non risparmiando una battuta sull’emozione per la nascita della figlia Un amore quello tra Costanza Caracciolo e Bobo Vieri che sta per essere coronato dalla nascita di una figlia. A novembre la bellissima e bionda ex Velina darà alla luce la sua creaturina, che sarà la sua primogenita, ma anche quella ...

Bobo Vieri - il retroscena su Costanza : “La conosco da 10 anni - l’ho studiata a lungo” : Doveva arrivare Costanza Caracciolo per far mettere la testa a posto a Bobo Vieri. In realtà il “bomber” sapeva da un pezzo dove fosse l’ex velina, ma ci sono voluti parecchi anni per avvicinarla. Dieci per l’esattezza, come racconta alla Gazzetta dello Sport: “Sono almeno dieci anni che la conosco. Sai, sei a Milano, ti vedi spesso in mille occasioni, licali, eventi. Lei faceva la velina, il gruppo era ...

Bobo Vieri parla della figlia in arrivo : “Ci sono tanti nomi… Se era un maschio lo chiamavo Bobo-gol!” : Bobo Vieri è innamoratissimo della sua Costanza Caracciolo e si prepara a diventare papà. Il calciatore ha dichiarato di essere al settimo cielo: i due stanno insieme da poco più di un anno e hanno desiderato a lungo questa gravidanza. “sono un uomo felice – ha rivelato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport – ho trovato una compagna meravigliosa, che è Costanza. Aspettiamo una bimba a fine novembre…”. Ma ...

Vieri : "Io padre? Sarò geloso. Se fosse stato maschio - l'avrei chiamato Bobo-gol" : Il calcio, la movida, le donne: per Bobo Vieri forse è giunto il momento di fermarsi. La sua vita si avvicina a una svolta definitiva, poiché a novembre l'ex calciatore diventerà papà di una femminuccia, figlia dell'ex velina e sua attuale compagna Costanza Caracciolo. Vieri non sembra preoccupato dalle responsabilità e alla Gazzetta dello sport ha raccontato la sua gioia.A 45 anni che uomo è Bobo Vieri? ...