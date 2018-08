Blade Strangers | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Cosa succede quando Shovel Knight incontra Isaac? Semplice, nasce un picchiaduro. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostradi, che abbiamo avuto modo di provare e mostrare in Anteprima sul nostro canale Twitch, su gentile concessione di Nicalis.Come anticipato,è un picchiaduro 2D vecchia scuola, il cui roster è composto dai più celebri personaggi tratti dai videogiochi prodotti da Nicalis, da Isaac di The Binding of Isaac a Shovel Knight, tratto dall’omonimo gioco. Ogni personaggio è accessibile fin da subito e dispone di un repertorio di combo e movenze uniche. Dal menù principale è possibile accedere alle modalità Storia, Tutorial, Missioni, Arcade, Versus, Allenamento e Online. Storia permette di utilizzare solo una parte dei personaggi ...