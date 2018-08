Biondo cambia look | addio ai capelli biondi | ecco il nuovo colore

Johnny Depp cambia di nuovo look : Biondo platino e occhi di ghiaccio : Capelli biondi e occhi color ghiaccio : ecco l'ennesimo cambio di look di Johnny Depp , apparso a sorpresa sul palcoscenico del Comic-Con di San Diego, convention statunitense più importanti dove vengono presentati i migliori film e le serie tv di fine anno.L'attore è giunto alla fine del panel dedicato ad Animali fantastici 2, dove vestirà i panni di Gellert Grindelwald, il villain della nuova saga spin off di Harry Potter, ...

“Ah però!”. Paola Ferrari - addio Biondo : la conduttrice cambia look e sembra un’altra : Nell’appuntamento di Non Disturbare condotto da Paola Perego trasmesso ieri in seconda serata su Rai 1, Paola Perego ha potuto incontrare e confidarsi con Paola Ferrari, giornalista e volto dei programmi sportivi in Rai. I racconti d’infanzia, i pettegolezzi d’amore ma anche i segreti più personali sono stati al centro dell’amabile chiacchierata. La famosa conduttrice, per anni alla guida del programma ...