BIMBO GAY SI SUICIDA Di fronte al dolore innocente c' è solo la Croce

Jamel Myers, 9 anni, di Denver, aveva dichiarato alla madre e ai suoi compagni di essere gay. Umiliato e istigato al suicidio, non ce l'ha fatta. ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 06:08:00 GMT)