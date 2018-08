Bimbo cade dal quarto piano | salvo per miracolo

Bimbo DI 9 ANNI CADE IN MINIMOTO E MUORE : ERA SENZA CASCO/ Taranto - ferito fratello : accertamenti su dinamica : Martina Franca, tragico incidente con la MINIMOTO: MUORE BIMBO di 9 ANNI. Ultime notizie, ferito anche il fratellino dopo lo schianto contro un muretto, scattano le indagini(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:00:00 GMT)

Bimbo cade dal 4° piano : sta bene - trasferito in reparto : Sta bene ed e’ stato trasferito in reparto il Bimbo di 20 mesi ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo un volo di 14 metri dalla finestra del quarto piano dell’abitazione in cui vive con i familiari a Livorno. A confermarlo fonti sanitarie del pediatrico. L'articolo Bimbo cade dal 4° piano: sta bene, trasferito in reparto sembra essere il primo su Meteo Web.

Bimbo cade dal quarto piano a Livorno : in prognosi riservata al Meyer : Un Bimbo di un anno e mezzo è caduto ieri sera da un finestra al quarto piano di un palazzo a Livorno: il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Meyer di Firenze. La caduta del Bimbo, secondo la ricostruzione dei soccorritori, sarebbe stata attutita dai fili usati per stendere i panni nelle finestre dei piani inferiori e dal cofano di un’auto. L'articolo Bimbo cade dal quarto piano a ...

Bimbo cade dal balcone : trasferito in elisoccorso a Palermo : Un bambino di due anni è precipitato dal balcone di casa che sorge al primo piano di un immobile del quartiere Cappuccini, a Salemi. Soccorso, il piccolo è stato trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele III da dove, dopo le prime cure, è stato trasferito in elisoccorso in un nosocomio a Palermo. Sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di accertare la dinamica sentendo i familiari del Bimbo, tra cui la madre che pare fosse in ...

Aosta : Bimbo di 4 anni cade dal balcone - grave : Un bimbo di 4 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino: è caduto dal balcone al primo piano dell’abitazione di famiglia a Quart (Aosta) mentre giocava con la sorellina. Il piccolo ha riportato un trauma cranico e ora è intubato, ricoverato in prognosi riservata. L'articolo Aosta: bimbo di 4 anni cade dal balcone, grave sembra essere il primo su Meteo Web.