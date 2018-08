BENGALESE VIOLENTA TURISTA 26ENNE | ARRESTATO Rimini ultime notizie | già denunciato per

ISCHIA - TENTA DI VIOLENTARE DUE RAGAZZINE ALLA FERMATA DEL BUS/ Ultime notizie : arrestato BENGALESE : ISCHIA, TENTA di VIOLENTARE due RAGAZZINE ALLA FERMATA del bus: un bengalese ha prima TENTAto di baciare e palpeggiare le giovani di 17 e 15 anni, poi la fuga dopo l'aggressione....(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Choc a Ischia - tenta di violentare due ragazzine : arrestato BENGALESE : In manette per aver tentato una violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni adescate ad una fermata del bus. E' finito agli arresti domiciliari K.S. un bengalese di 30 anni, incensurato e ...

Choc a Ischia - tenta di violentare 2 ragazzine - arrestato BENGALESE : In manette per aver tentato una violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni adescate ad una fermata del bus. E' finito agli arresti domiciliari K.S. un bengalese di 30 anni, incensurato e ...