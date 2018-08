Ben Affleck | a rischio la sua partecipazione al film di Batman

Ben Affleck potrebbe lasciare il suo ruolo di Batman a causa della sua dipendenza : L’attore Ben Affleck la scorsa settimana è ritornato in riabilitazione per la terza volta a causa della sua dipendenza dall’alcool. Il sito TheWrap citando fonti anonime ha dichiarato che l’attore, allo stato attuale delle cose, sarebbe sostanzialmente “non assicurabile”. O meglio, i costi della polizza sarebbero talmente elevati da spaventare lo studio, anche un rappresentante di una compagnia specializzata ha riferito che ...

Ben Affleck in clinica per abuso alcol : 4.41 Ben Affleck è di nuovo in un centro di riabilitazione per i suoi problemi di abuso di alcol. Ne dà notizia Variety. L'attore, che era già stato ricoverato per lo stesso problema,sarebbe cosciente delle proprie difficoltà e avrebbe deciso di rientrare in clinica dopo che a chiederglielo è stata la ex moglie Jennifer Garne. Non è la prima volta che l'attore di 'Batman vs Superman' si sottopone a un trattamento per l'abuso di alcool: già nel ...

Ben Affleck in rehab : per Jennifer Garner è stato «devastante» : Doveva essere un tranquillo mercoledì di fine estate, da trascorrere con i bambini prima di ritornare sui banchi di scuola. Ma, per l’attrice Jennifer Garner, il 22 agosto si è trasformato in un incubo. La star di Alias, 46 anni, ha infatti dovuto interrompere all’improvviso la sua vacanza per accompagnare l’ex marito Ben Affleck, 46 anni anche lui, in rehab, a Malibu. «È stato molto stressante per lei», ha raccontato a People una fonte ...

Ben Affleck torna in rehab per i problemi con l’alcol : ad accompagnarlo la ex Jennifer Garner : Nonostante un primo ricovero nel 2001, Ben Affleck non è riuscito ancora a superare i suoi problemi con l’alcol. Così, la mattina di Ferragosto, la sua ormai ex moglie Jannifer Garner è salita in macchina ed è andata nella casa nuova del suo ex (come mostrano anche le foto pubblicate dal sito americano Tmz) per convincerlo a ricoverarsi nuovamente in un clinica (l’ultima volta era successo a dicembre) per cercare di liberarsi dalla sua ...

