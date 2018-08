: +++ ESCLUSIVO: La lettera del febbraio scorso che accusa Ministero e Autostrade sui fatti di Genova: 'Ponte Morandi… - espressonline : +++ ESCLUSIVO: La lettera del febbraio scorso che accusa Ministero e Autostrade sui fatti di Genova: 'Ponte Morandi… - Agenzia_Ansa : #PonteGenova, lettera di #Autostrade del febbraio 2018 metteva in guardia il Ministero e il Provveditorato sui risc… - TgLa7 : ++ #Crolloponte, lettera #Autostrade: non è sicuro ++ L'Espresso: missiva febbraio 2018 a Ministero e Provveditorato -

Lainviata al ministero delle Infrastrutture dalla Società, resa nota dall'Espresso, non era "d'" ma serviva a sollecitare l'approvazione del progetto di miglioramento del viadotto Polcevera. Lo sottolinea Societàin una nota in cui definisce fuorviante un'interpretazione allarmistica e evidenzia che si tratta di un ordinaria comunicazione con cui si sollecitava l'approvazione del progetto di miglioramento del viadotto Polcevera, per il quale era già stato prodotto parere favorevole.(Di mercoledì 29 agosto 2018)