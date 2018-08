Auto precipita in un canale | recuperata dai Vigili del Fuoco

Davide Capello - il portiere vivo per miracolo : 'Io - precipitato con l'Auto. Sembrava un film' : La sua macchina viaggiava sulla A10 verso il centro di Genova ed improvvisamente è venuta giù assieme al ponte: dopo un attimo si è ritrovato tra le macerie e, incastrato tra le lamiere, dopo aver ...

Genova - crolla ponte Morandi sulla A10 : “Morti sono 35”. Più di 30 Auto e 3 tir precipitati : si cercano dispersi tra le macerie. Aperta inchiesta per omicidio e disastro colposi – LA DIRETTA : È crollato all’improvviso, verso mezzogiorno del 14 agosto: orario di punta. A sbriciolarsi 200 metri del ponte Morandi, che corre sulla A10 a Genova, nella zona di Sampierdarena, portando con sé tre le 30 e le 35 auto, oltre a tre mezzi pesanti. L’ultimo aggiornamento dei vigili del fuoco parla di 35 morti. Tra le vittime anche un bambino. “I dati sono sicuramente suscettibili di ...

Padre Aldo - precipitato dalla rupe di Tropea - la famiglia non crede al suicidio : “Perché non è stata fatta Autopsia?” : Padre Aldo Lamanna, 42 anni, è morto due anni fa precipitando da una rupe alta 30 metri alle spalle del convento dei frati Minori a Tropea (Vibo Valentia), ufficialmente suicida. I dubbi del fratello Antonio: "Perché non lo hanno sepolto senza autopsia?". Sulla testa, secondo i familiari, il priore aveva una strana ferita che non presente nelle foto ufficiali del corpo.Continua a leggere

Aereo precipita in Messico - a bordo 101 persone. Le Autorità : «Non ci sono vittime». L'impresa del pilota : Miracolo nell'incidente Aereo in Messico: un jet bimotore di Aeromexico si è schiantato al suolo nella fase finale del decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a...

