Audi | nuovo cuore per Q7 | la gamma si arricchisce coi motori mild-hybrid

ClAudia Zanella - nuovo amore dopo Fausto Brizzi : Claudia Zanella è pronta a voltare pagina dopo lo scandalo, sollevato da Le Iene, che ha investito il marito Fausto Brizzi accusato di molestie da ben 10 attrici. Il caso, lo ricordiamo, fu poi archiviato dalla Procura di Roma perché “il fatto non sussiste” ma ha comunque lasciato un segno nel loro matrimonio, al punto che la donna, 39 anni, avrebbe aperto il proprio cuore a un altro uomo, tale Luigi Cesolini, 29 anni, come mostrano ...

Annunciato il nuovo singolo di Ultimo da Peter Pan : Audio e testo di Cascare nei tuoi occhi : Il nuovo singolo di Ultimo è finalmente ufficiale. Il giovane artista romano ha infatti reso noto il titolo del prossimo brano che ha deciso di estrarre da Peter Pan, suo Ultimo disco di inediti nel quale sono contenute anche Poesia senza veli e Il ballo delle incertezze. La canzone entrerà in rotazione radiofonica dal 14 settembre, data scelta anche per il rilascio del videoclip ufficiale, ma l'artista ha già voluto anticipare il futuro più ...

First Time è il nuovo EP di Liam Payne dopo lo stop agli One Direction : Audio e tracklist : Il nuovo EP di Liam Payne è First Time. La nuova espressione discografica dell'ex One Direction è ora disponibile in tutte le piattaforme di streaming e nei digital stores con quattro canzoni inediti che l'artista ha voluto presentare sui suoi canali social. Ancora da decidere l'uscita del disco ufficiale, che avrebbe ancora bisogno di qualche modifica dopo il rientro in studio di Payne che ha dichiarato di non essere convinto di quanto ...

Audio e testo di Complici di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini in attesa del nuovo album : Complici di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini è il nuovo singolo che anticipa l'uscita del disco atteso per il mese di settembre, giorno 14, e che l'artista di Livorno ha deciso di intitolare Cenerentola. Complici è una canzone che ho scritto in maniera molto libera. La strofa è discorsiva, quasi parlata e il ritornello diventa la “morale della storia” già al primo ascolto. Alcune intuizioni di Gianna sul testo e la sua voce unica hanno ...

Isis - nuovo Audio del califfo dello Stato Islamico Al Baghdadi/ Il Generale Najim Al Juburi : "E' ancora vivo" : Abu Bakr al Baghdadi, nuovo messaggio del numero uno Isis. Ultime notizie, si rivolge ai suoi seguaci e ai militanti: "Attaccate l'Europa e gli Stati Uniti"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 00:16:00 GMT)

Audio di Sweetener di Ariana Grande - nel nuovo album un pop sofisticato e sensuale : Al primo posto in ben 91 Paesi nel mondo a poche ore dal rilascio, Sweetener di Ariana Grande si appresta a diventare uno dei migliori esordi in classifica di questo 2018. Attesissimo dopo l'era Dangerous Woman, funestata dall'attentato di Manchester che ha reso tristemente noto il suo nome anche a chi non conosce la scena pop contemporanea, per la venticinquenne popstar di origini italoamericane Sweetener è un ulteriore passo in avanti in ...

Audio e testo di Beautiful Game di Madonna - il nuovo singolo regalato ai fan per i suoi 60 anni anticipa l’album : Mentre in Marocco si godeva la sua festa berbera con un gruppo di amici selezionati e con la sua famiglia, la Regina del Pop non dimenticava i suoi seguaci: Beautiful Game di Madonna è il regalo che la popstar ha scelto per tutti coloro che il 16 agosto l'hanno celebrata nel mondo per i suoi 60 anni. Nel giorno del suo compleanno, infatti, Madonna ha deciso di rilasciare un video inedito, quello del brano Beautiful Game, che aveva presentato ...

Ariana Grande : ecco il nuovo album Sweetener - AudiO - - : ... Better Off, Pete Davidson, REM, Sweetener, Get Well Soon QUANTO È BELLA BREATHIN #Sweetener #SweetenerTonight " o'brien' , @ninatomlinson33, 17 agosto 2018 LA CANZONE PIÙ BELLA DEL MONDO #Sweetener ...