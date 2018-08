Atletica – Diamond League - Tamberi a Bruxelles : Diamond League: Tamberi a Bruxelles nella notte dei diamanti Ultimi verdetti per la IAAF Diamond League 2018 che chiude i battenti venerdì 31 agosto a Bruxelles dopo quasi quattro mesi di gare e 14 tappe in quattro continenti. La capitale belga ospita la seconda finale del circuito, per decretare altri 16 vincitori. Per l’Italia Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti nel salto in alto. Il primatista italiano è reduce dalla gara di ...

Atletica - Diamond League 2018 : a Zurigo le prime finali. Vallortigara e Trost a caccia del riscatto - Guliyev per superare Mennea : Domani sera, giovedì 30 agosto, si disputerà la prima delle due giornate di Finali di Diamond League 2018 di Atletica leggera. Ad ospitare l’evento lo stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera). Sedici trofei in palio, ciascuno per ogni specialità inserita nel programma del Weltklasse: gli atleti qualificati nelle tappe precedenti vanno a caccia dell’ambito riconoscimento. La nazionale italiana cerca un parziale riscatto dopo la ...

Atletica - Diamond League : Coleman e Korir sfrecciano nei 100 metri : Nella dodicesima tappa della Diamond League, lo sprinter USA vince i 100 in 9.94 pareggiato al centesimo da Prescod. Gran tempo del keniano sugli 800 (1:42.79). Ora le finali a Zurigo e Bruxelles, il 30 e il 31 agosto. Nella dodicesima tappa della IAAF Diamond League 2018, il finale è tutto nello show dell’alta velocità. I 100 metri uomini sono incerti sino al traguardo con la vittoria di Christian Coleman che resiste alla rimonta ...

Atletica - Diamond League 2018 : Manyonga e Korir in luce a Birmingham - a Coleman i 100. Pochi lampi di fine stagione : A Birmingham (Gran Bretagna) si è disputata l’ultima tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera prima delle Finali. Giornata con Pochi sussulti a una settimana di distanza dal termine degli Europei, di seguito tutti i risultati dell’evento. SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Il risultato migliore arriva da una prova non valida per la Diamond League dove il sudafricano Luvo Manyonga ritorna ai livelli che gli competono ...

Atletica – Un problema allo stomaco ferma Tamberi : niente Diamond League a Birmingham per Gimbo : Gianmarco Tamberi costretto a saltare l’appuntamento di Birmingham di Diamond League a causa di un problema allo stomaco Dopo la prestazione agli Europei di Berlino 2018, la stagione di Gianmarco Tamberi non è ancora terminata. L’atleta italiano però deve saltare l’appuntamenti di Brimingham della Diamond League, a causa di un problema allo stomaco. Gimbo tornerà in pista a Rovereto, tra circa una settimana. Questo il suo ...

Atletica - Diamond League 2018 : ultima tappa a Birmingham. Duelli Lyles-Coleman e Semenya-Hassan - torna Manyonga - concorsi stellari : ultima tappa per la Diamond League 2018 di Atletica leggera prima delle due Finali. Subito dopo gli Europei si torna in scena a Birmingham (Gran Bretagna), appuntamento per il pomeriggio di sabato 18 agosto dove lo spettacolo non mancherà anche perché saranno presenti ben quaranta atleti saliti sul podio nella rassegna continentale appena conclusa e trenta titolari di medaglie olimpiche o iridate. C’è grande attesa soprattutto per le prove ...

Atletica - Diamond League Londra. Nel giorno di Vallortigara che tempi per Korir e Hassan nel mezzofondo! E il mondo scopre Bloomfield nei 200 : La seconda giornata del meeting dello stadio olimpico di Londra si consuma nel segno di Elena Vallortigara. La saltatrice in alto azzurra, ritrovata dopo tanti problemi fisici, mete la ciliegina sulla torta della stagione della rinascita e supera i 2.02, ottenendo la migliore prestazione stagionale italiana, la seconda di sempre in Italia alle spalle di Antonietta Di Martino (2.03) e mettendosi nella ristretta lista delle grandi favorite per un ...

Atletica - Diamond League Londra. Elena Vallortigara vola oltre Sara Simeoni : fantastico 2.02!!! : Elena Vallortigara oltre il mito e ad un passo dal record italiano con 2.02 nella seconda giornata del meeting di Londra della Diamond League. La saltatrice in alto azzurra, ritrovata dopo tanti problemi fisici, mette la ciliegina sulla torta della stagione della rinascita e supera i 2.02 metri, ottenendo la migliore prestazione stagionale italiana, la seconda di sempre in Italia alle spalle di Antonietta Di Martino (2.03) e mettendosi nella ...

A Montecarlo - una Atletica siderale e tanti giovani podisti per la decima tappa del circuito mondiale Diamond - foto - : Si è svolta a Montecarlo, la decima tappa del circuito mondiale Diamond di atletica leggera. L'appuntamento di venerdì, denominato Herculis, è stato il più ricco di primati stagionali impreziosito da ...

Atletica – Diamond League - Baker e Fraser-Pryce da sogno nei 100 metri : Ronnie Baker e di Shelly-Ann Fraser-Pryce sono i protagonisti di questa prima giornata della Diamond League Nella prima giornata dei Müller Anniversary Games di Londra, undicesima tappa della Iaaf Diamond League 2018, lo sprint è protagonista con i successi sui 100 metri dello statunitense Ronnie Baker (9″90/0,1) e di Shelly-Ann Fraser-Pryce, che torna dopo due anni sotto gli undici secondi in 10″98 (0,1). Il campione del mondo ...