Atalanta | Gasperini sfida il Copenaghen | Cercheremo di vincere

Atalanta - Gasperini : 'Ci giochiamo una fetta di stagione' : 'Cornelius è convocato e ha possibilità di giocare'. Rispondendo alla domanda di un giornalista danese nella sala conferenze del Telia Parken, Gian Piero Gasperini annuncia il probabile innesto dell'...

Aereo dell'Atalanta in ritardo Attesa per le parole di Gasperini : Sbarco con qualche ora di ritardo per l'Atalanta a Copenaghen, dove giovedì sera affronterà i padroni di casa nella gara decisiva per l'approdo ai gironi di Europa league.

Roma-Atalanta : Cristante titolare e prima convocazione N'Zonzi. Dubbi per Gasperini : Questa sera all'Olimpico di Roma chiude la seconda giornata di campionato Roma-Atalanta. Una partita di alto livello e dal profumo di Europa per questo Monday Night. Le due squadre vengono entrambe da una vittoria nel turno precedente: i capitolini, arrivano vincenti dal match contro il Torino di Mazzarri grazie ad una prodezza di Edin Dezko al fotofinish, mentre gli orobici arrivano dalla vittoria roboante contro il Frosinone in casa. La ...

Roma-Atalanta - Gasperini deluso : ecco il commento dell’allenatore : Prima il sogno dell’Atalanta di uscire dall’Olimpico con tre punti, poi la rimonta della Roma, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Gasperini ai microfoni Sky Sport: “Alla fine portiamo a casa un 3-3 che ci lascia un po’ di amaro. Abbiamo avuto la concreta possibilità di vincere, ci siamo andati molto vicino. Cosa ci è mancato? Siamo stati molto bravi in tutte le situazioni, ci è mancato un po’ di ...

Atalanta - tutta l’amarezza di Gasperini dopo il pari con la Roma : Gasperini non del tutto soddisfatto dalla prestazione della sua Atalanta in casa della Roma, una squadra dai due volti Il buon Gasperini non sa proprio come comportarsi dopo questo Roma-Atalanta. Contento per il primo tempo, o furioso per la ripresa? Questo il quesito che balena in testa al tecnico atalantino, il quale parlando a Sky sembra essere amareggiato: “È un pari un po’ amaro, avevamo la possibilità di vincerla. Noi ...

Roma-Atalanta 0-0 La Diretta In avanti Under - Dzeko e Pastore Ampio turnover per Gasperini : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è...

Serie A Atalanta - Gasperini : «A Roma senza fare calcoli» : BERGAMO - Tempo di vigilia in casa Atalanta . Gian Piero Gasperini chiede il massimo sforzo nel monday night che andrà in scena sul campo della Roma: "C'è grande attesa per questa partita. È vero che ...

Gasperini - Atalanta / "0-0 a Bergamo? Speravamo di arrivare a Copenaghen con un altro risultato" : Gasperini, Atalanta: il tecnico della Dea ammette che il risultato di 0-0 a Bergamo non era preventivato e che speravano di andare a Copenaghen con una vittoria. Qualificazione a rischio?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 00:12:00 GMT)

