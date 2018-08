Astronomia | ESO | stelle e polvere nella Nebulosa della Carena

Astronomia - Eso : sguardo a infrarossi sulla Nebulosa della Carena : Roma, 29 ago., askanews, - Arriva dallo sguardo infrarosso di VISTA, telescopio dell'Eso all'Osservatorio di Paranal in Cile, un ritratto spettacolare della Nebulosa della Carena, una delle più grandi ...

Astronomia : una “V” celeste sopra l’osservatorio di Paranal dell’ESO : Questa immagine della settimana mostra un’enorme “V” celeste attraverso il cielo notturno sopra l’osservatorio di Paranal dell’ESO, che si trova in cima al Cerro Paranal in Cile. Un braccio della “V” è visibilmente più chiaro dell’altro; il braccio destro, rivolto verso l’angolo in alto a destra del fotogramma, viene tracciato dal bellissimo centro stellato della Via Lattea. Il braccio più debole, ...

Astronomia. l’arco luminoso della Via Lattea e l’osservatorio La Silla dell’ESO in Cile : In questa spettacolare immagine, scattata dall’ambasciatore fotografo dell’ESO Petr Horálek, vediamo l’arco luminoso della Via Lattea che si estende attraverso il cielo sopra l’osservatorio La Silla dell’ESO in Cile. A terra si trovano la cupola del telescopio ottico da 3,6 metri dell’ESO (sulla destra) e la parabola argentata del telescopio submillimetrico svedese-ESO (a sinistra). Anche se nel 2003 è stata ...

Astronomia : il Very Large Telescope dell’ESO - ritratto di famiglia fulldome : Questa vista “fulldome” del Very Large Telescope (VLT), presso l’osservatorio di Paranal dell’ESO, mostra quasi tutti gli elementi costitutivi del telescopio in un’unica fotografia di famiglia! Il VLT dell’ESO è costituito da quattro grandi telescopi unitari di 8,2 metri (UT), tutti visibili qui e riconoscibili dal loro aspetto squadrato, e quattro telescopi ausiliari da 1,8 metri (AT), due dei quali affiancano i loro parenti ...

Verucchio - ritornano le cene medievali. Tre giorni di enogAstronomia e spettacoli. Compreso tiro con l'arco : Menù da una dozzina di portate 'condito' da spettacoli, accampamenti medievali e combattimenti con l'arco Spettacoli, ricostruzioni e soprattutto cene con originali menù che ripercorrono gli antichi ...

Astronomia : l’ESO annuncia scoperte sulla Via Lattea - convocata conferenza stampa : L’ESO – European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere – ha annunciato la convocazione di una conferenza stampa, in programma il 26 luglio alle 14 ora italiana, presso il quartier generale di Garching, Germania, per presentare scoperte relative al centro della Via Lattea. L’evento verrà introdotto dal Direttore Generale, Xavier Barcons, e i ricercatori coinvolti nello studio illustreranno i ...

Astronomia - ESO : “Antu” apre le palpebre del suo occhio high-tech per una lunga notte di osservazione del cosmo : La fotografia in alto, scattata da Vincenzo Forchi, offre una visione unica di uno dei residenti più famosi – e laboriosi dell’ESO. Questa cacofonia di colore, struttura e macchinario è l’interno del Telescopio Unitario 1 (UT1) di 8,2 metri del Very Large Telescope (VLT) dell’ESO, presso l’Osservatorio di Paranal, nel nord del Cile. UT1 viene chiamato in modo più affascinante “Antu”, che significa Il Sole ...

Astronomia - ESO : un variopinto panorama celeste - l’ammasso stellare RCW 38 in tutto il suo splendore : Nuove osservazioni ottenute con il telescopio VLT (Very Large Telescope) dell’ESO mostrano l’ammasso stellare RCW 38 in tutto il suo splendore. L’immagine è stata presa durante le verifiche della camera HAWK-I con il sistema di ottica adattiva GRAAL: mostra in uno squisito dettaglio RCW 38 e le nubi di gas incandescente che lo circondando, con tentacoli oscuri di polvere che si attorcigliano nel nucleo brillante di questa ...

Astronomia : alla scoperta dei segreti di Ross 128b - esopianeta roccioso dal clima temperato : Lo scorso autunno un nuovo esopianeta è entrato nel lungo elenco dei pianeti extra sistema solare. Si tratta di Ross 128 b, oggetto di uno studio di un team guidato da Diogo Souto del Observatório Nacional del Brasile che ha determinato per la prima volta determinato la dettagliata chimica della sua stella madre: Ross 128. Comprendere quali elementi siano presenti in una stella e in quali quantità – spiega Global Science – può ...