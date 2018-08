Aston Martin annuncia l' Ipo | l' auto di James Bond verso la Borsa

Ferrari in pole position sulla scia dell'IPO di Aston Martin : Teleborsa, - Giornata di guadagni per Ferrari che fin da avvio seduta svetta sul principale listini milanese. Le azioni del Gruppo mostrano un rialzo del 2,91% scambiando a 113,35 euro per azione. A ...

Aston Martin riprodurrà l'iconica DB5 di James Bond per pochi fortunati : Aston Martin ed EON Productions costruiranno 25 esemplari della DB5 del '64 resa celebre dai film di James Bond. Fedele in...

L’Aston Martin DB5 di James Bond torna : 25 esemplari da 3 - 5 milioni di euro l’uno : Che cosa è la nostalgia? Secondo il dizionario è lo “stato d’animo corrispondente al desiderio pungente o al rimpianto malinconico di quanto è trascorso o lontano”. Quando invece si parla di auto, il discorso diventa molto più chiaro e solitamente si riduce a pensieri del tipo “Ma quanto sono più belle e affascinanti le auto d’epoca rispetto a quelle moderne?”. Prestazioni assolute a parte è una tesi difficile da confutare, ...

Aston Martin - Nel 2020 la replica della DB5 di Goldfinger : Dopo la DB4 GT Continuation, l'Aston Martin riporterà in vita anche una delle DB5 più famose di sempre, quella guidata da Sean Connery nei panni di James Bond nel film Goldfinger. L'Aston Martin Works e la EON Productions produrranno 25 esemplari della sportiva riprendendo i progetti originali della vettura utilizzata per le riprese della pellicola del 1964, compresi alcuni dei gadget tecnologici che l'agente segreto utilizzava durante gli ...

Aston Martin - Al volante della DBS Superleggera : Aston Martin DBS Superleggera. Settecentoventicinque cavalli. Tra il nome e la smisurata quantità di cavalli verrebbe da considerarla linterpretazione inglese di quel concetto che in Emilia ha portato a oggetti come la Ferrari 488 Pista o la Lamborghini Huracán Performante. E invece no. qualcosa di diverso. E i sospetti, in questo senso, partono subito, perché tutto ciò che la distingue da una DB11 non toglie nulla alla sua smisurata ...

La Aston Martin One-77 al Beaulieu Supercar Weekend : La straordinaria Aston Martin One-77 è una delle ultime auto da sogno ad aver confermato la propria presenza al Beaulieu Supercar Weekend sponsorizzato dall'A-Plan Insurance il 4 e 5 agosto, che vedra' più di 750 Supercar ruggire nel parco del National Motor Museum. La famosa One-77 è una delle più esclusive Aston Martin mai costruite e fara' sicuramente scalpore il pubblico che si assistera' al Supercar Evolution, un nuovissimo spettacolo ...

Beckham - che stile! L’ultimo acquisto dell’ex calciatore è un’Aston Martin DB5 dal valore di 700mila euro : David Beckham fa una spesa pazza, l’ex calciatore inglese acquista l’Aston Martin DB5 di James Bond David Beckham è un vero e proprio guru del fashion e dello stile all’inglese. Proprio come la moglie Victoria, l’ex calciatore del Milan detta mode e tendenze ed è un modello di riferimento per quanto riguarda fascino e charme. L’ultimo colpo di Beckham è l’acquisto di un’auto dal sicuro impatto ...

Aston Martin - Test su strada per la Vantage S : Come da tradizione, anche la nuova Aston Martin Vantage sarà declinata in diverse versioni. La S sarà tra le prime a vedere la strada, come Testimoniano queste nuove foto spia di quello che potrebbe essere uno dei prototipi della variante più prestazionale della coupé britannica.Più potente e precisa. Rispetto al modello attualmente in vendita, la nuova Vantage S introdurrà nuovi dettagli e lievi modifiche estetiche al kit aerodinamico. La vera ...

Aston Martin DB5 - eccone una di Lego per gli appassionati di 007 – FOTO : Ricordate la Aston Martin DB5 che debuttò in “Missione Goldfinger” del 1964, accanto al più popolare degli agenti segreti? Ebbene ora potete costruirvela a casa coi mattoncini Lego, mettendo insieme i 1.290 pezzi predisposti dall’azienda danese per omaggiare uno dei modelli di auto più affascinanti mai comparsi in una pellicola di 007. La DB5 fa parte della serie Creator Expert, ed è in scala 1:8 (10 cm di altezza, 34 cm ...

Lego lancia l'Aston Martin DB5 di James Bond/ Ufficiale il set Creator Expert in 1295 pezzi : Lego annuncia l'acquisizione dei diritti per mettere in vendita l'Aston Martin usata da Sean Connery in film quali Goldfinger, per montarla ci vogliono 1295 pezzi(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:31:00 GMT)

Aston Martin Volante Vision Concept - l’auto volante per chi odia il traffico in città [FOTO] : Il nobile Costruttore di auto inglese starebbe sviluppando un prototipo di veicolo volante dotato di un propulsore elettrico a zero emissioni Prende il nome di volante Vision Concept l’ultimo prototipo firmato da Aston Martin: non si tratta però di una nuova sportiva a quattro ruote bensì di un vero e proprio aereo ecosostenibile che sarà in grado di evitare il traffico congestionato nelle realtà urbane. Le immagini che vi proponiamo ...

Aston Martin - Svelata la Volante Vision Concept : La Aston Martin presenta la Volante Vision Concept, un progetto sviluppato in collaborazione con la Cranfield University, la Cranfield Aerospace Solution e la Rolls-Royce. Si tratta di un aereo a decollo ed atterraggio verticale (VTOL), simile concettualmente ai veicoli a cui sta lavorando Uber per il progetto Elevate: per il momento, tuttavia, non ci sono prospettive per una immediata produzione in serie.Lo stile Aston per un aereo ibrido a ...

Aston Martin Cygnet V8 - una citycar “da corsa” : Vi ricordate della Aston Martin Cygnet? Si tratta della citycar prodotta da Aston Martin dal 2011 al 2013, su base Toyota iQ. Un flop pressoché totale, immesso sul mercato soprattutto per consentire al marchio britannico di abbassare la media delle emissioni inquinanti della sua flotta, così da risultare in linea con le normative europee al riguardo. Nonostante la sua soppressione sia stato uno dei primi provvedimenti della nuova gestione ...