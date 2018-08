Asta BoT fa il pieno | rendimenti salgono allo 0 | 438% A Piazza Affari focus ancora su

Ferrari corre - Tim frena ancora. Asta BoT ok ma tassi in salita : Con l'approssimarsi di settembre la fiducia dei consumatori tedeschi è inaspettatamente calata per il secondo mese di fila, alimentando qualche dubbio sulla forza della prima economia europea. L'...

Ragusa - riduzione Tari : botta e risposta tra D'Asta e Amministrazione : A Ragusa si discute della riduzione della Tari. Non e' ancora polemica ma un botta e risposta tra Mario D’Asta e Amministrazione comunale.

Lo spread apre in calo a 269 punti Asta deserta per i Bot - Btp oltre il 3% Perché questa crisi è diversa dal 2011 : Unicredit cede il 2,58%. Euro debole, scende sotto 1,14 Asta specialisti, nessuna richiesta su 600 milioni di Bot

Europei atletica 2018 – Tra delusione e consigli - Tamberi commenta il magro bottino dell’Italia : “ora bAsta alibi” : L’Italia dell’atletica non brilla agli Europei 2018, i risultati deludenti degli azzurri commentati dal saltatore Gianmarco Tamberi Un bilancio disastroso quello dell’Italia agli Europei di atletica 2018. All’Olympiastadion di Berlino gli azzurri non hanno brillato e la Nazionale italiana ha raccolto meno di quello che si poteva aspettare. Con un oro, un argento e quattro bronzi nel medagliere, il bottino azzurro fa ...

ERDOGAN - LE RAGIONI DELLA CRISI IN TURCHIA/ Crollo Lira - Borse Ue a picco : deserta l'Asta per i Bot : TURCHIA, nuovo Crollo Lira "subito misure straordinarie": ultime notizie CRISI ERDOGAN, la Banca centrale afferma che sarà "fatto il necessario", Borse europee giù(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 22:21:00 GMT)

Italia sotto attacco - Asta BoT deserta e spread alle stelle. Borghi : 'O la Bce ci aiuta o muore l'euro' : La chiamano già 'febbre turca', e la prossima vittima potrebbe essere l' Italia . La crisi della Lira di Ankara svalutata ha mandato a picco tutte le Borse europee, ma è a Piazza Affari che si sono ...

Spread chiude a 278 - Borse in calo Deserta l’Asta per 600 milioni di Bot : Il presidente della commissione bilancio Borghi (Lega): «O interviene garanzia della Bce o salta tutto». La valuta di Ankara perde ancora il 9% dopo il crollo di venerdì. In caduta le Borse di Shanghai e Tokyo. Euro ai minimi sul dollaro. Sospesa (e riammessa) Unicredit

Uomini e Donne - Nilufar Addati sbotta : “BAsta con i messaggi di morte” : Nilufar Addati dopo Uomini e Donne difende la sua relazione con Giordano Nilufar Addati è ritornata recentemente sui social, pubblicando alcuni video su Instagram, in cui ha dichiarato di essere stata molto impegnata a stare insieme l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e suo attuale fidanzato Giordano Mazzocchi. Nilufar ultimamente era stata protagonista di uno scomodo gossip: l’ex tronista era infatti stata accusata di tradire il ...

Pieno Asta BoT 1 anno - tasso su a 0 - 679% : ROMA, 10 AGO - Il Tesoro ha assegnato tutti i sei miliardi di euro di Bot a un anno offerti in asta oggi, con tassi in rialzo. Il rendimento medio è salito di 34 punti base a 0,679% da 0,337% del ...

Tesoro - rendimento in deciso rialzo per BOT in Asta : Teleborsa, - Si chiude con rendimenti in rialzo l' asta di BOT annuali di questa mattina, venerdì 10 agosto 2018. Il Tesoro ha collocato BOT in scadenza il 14 agosto 2019 per un importo di 6 miliardi ...

Uomini e Donne - Tara Gabrieletto sbotta : “BAsta insinuazioni su Cristian” : Tara di Uomini e Donne contro gli haters: “Non parlate più di Cristian” Alcuni anni fa Tara Gabrieletto ha partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne come corteggiatrice. In quella circostanza ha conosciuto Cristian Gallella, innamorandosene perdutamente. Un amore corrisposto visto che quest’ultimo l’ha scelta. E a distanza di anni i due non solo stanno ancora insieme, ma si sono addirittura sposati. Ma al momento ...