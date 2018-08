Asse Italia - Ungheria sul tema migranti Salvini e Orban sfidano l' Ue

Italia : Salvini blinda Asse sovranista con Orban - attacca Macron : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Estate : “Odissea per i pAsseggeri italiani bloccati in Grecia” : Odissea per i passeggeri del volo Blue Panorama BV2425 che sarebbe dovuto partire oggi dall’isola greca di Skiathos diretto a Roma-Fiumicino. Lo denuncia il Codacons, che sta ricevendo le segnalazioni dai viaggiatori attualmente bloccati all’interno dell’aeroporto ellenico. “Il volo in questione sarebbe dovuto partire alle ore 15.25 – spiega l’associazione – .Giunti presso lo scalo di Skiathos, tuttavia, ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : i convocati dell’Italia per la rAssegna iridata in Corea del Sud : Ufficializzati tutti i convocati dell’Italia ai Mondiali di Tiro a volo: come anticipato dando uno sguardo alle entry list di qualche giorno fa, ci sono tutti i grandi nomi azzurri delle diverse specialità. La rassegna iridata di Changwon, in Corea del Sud, assume ancora maggior importanza dato che assegnerà le prime carte olimpiche per Tokyo 2020: in palio quattro pass per ciascuna specialità olimpica (nel trap misto quindi qualifica per ...

Migranti - Macron : “Italia? Crisi politica causata dall’Assenza di solidarietà Ue. Ma da xenofobi denunce senza soluzioni” : Sulla questiona Migranti “c’è una Crisi politica in Europa”. E l’hanno prodotta gli Stati Ue con “l’assenza di solidarietà”. E pure: “Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa”. Il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo alla Conferenza degli Ambasciatori e illustrando le prospettive future della diplomazia francese, ha affrontato anche il tema degli ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia in raduno a Pinzolo. Della Valle e Vitali Assenti - entra Candi. Gli azzurri convocati : Gli azzurri sono arrivati a Pinzolo e sono pronti a incominciare il training camp in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. L’Italia affronterà la Polonia (14 settembre a Bologna) e l’Ungheria (17 settembre a Debrecen), la Nazionale è attesa da un periodo di preparazione che si protrarrà fino al 5 settembre nella località trentina. Ci sono delle novità importanti: Amedeo Della Valle ha lasciato il raduno ...

Pensioni e crisi economica : Assegni sempre più bassi - ma gli italiani non li integrano : Se il sistema previdenziale pubblico arranca, anche il comparto dei fonti integrativi si trova a confrontarsi con la crisi economica [VIDEO]. Un fenomeno che assume particolare valenza soprattutto per i giovani lavoratori, visto che si trovano a confrontarsi con stipendi bassi e poche possibilita' di carriera, con la conseguenza principale di maturare assegni contenuti anche in vecchiaia. Purtroppo i bassi salari rendono difficile anche ...

Pensioni - da Salvini l'ipotesi di 10 anni senza tAsse per chi si trasferisce al Sud Italia : Arriva l'ipotesi di Pensioni esentasse per dieci anni per i pensionati che si trasferiscano nel Sud Italia. Ad oggi è solo un'ipotesi al vaglio del Governo Conte, lanciata dalla Lega di Matteo Salvini, per assicurare sgravi ai pensionati Italiani e stranieri che si trasferiranno in Sicilia, in Calabria o in Sardegna e ci dovessero vivere per almeno sei mesi all'anno. L'obiettivo è quello di ripopolare e rivitalizzare aree del Mezzogiorno ...

Separazione in Italia : possibile soppressione dell'Assegno di mantenimento per i minori : L'argomento delle separazioni in Italia è uno dei più pungenti, perché il gesto di lasciare il proprio coniuge nei nostri giorni è diventato praticamente una sorta di moda, che comporta però una serie di conseguenze anche dal punto di vista fiscale. Dal prossimo settembre, in vigore entreranno tante novita' [VIDEO] che potrebbero essere frutto del nuovo disegno di legge, redatto dalla maggioranza, che potrebbe cosi cambiare i regimi fiscali in ...

Pensioni - il paradiso senza tAsse a due ore dall'Italia : salta l'obbligo di residenza - come fregano il fisco : Espatriare dall'Italia una volta raggiunta la pensione è una mossa sempre più diffusa tra gli italiani che smettono di lavorare, con un flusso in continua crescita verso il Portogallo, vero e proprio ...

L'Italia si ferma : economia al palo - traballa il piano del governo su pensioni e tAsse : L'Italia in controtendenza rispetto alle principali economie dell'area euro: l'agenzia Moody's tagliato le previsioni di...

Beach Volley – A Caorle sarà Assegnata la Coppa Italia : Per gli appassionati di Beach Volley l’appuntamento è a Caorle questo weekend, nella città veneziana si disputerà la Coppa Italia femminile e maschile Il campionato Italiano assoluto di Beach Volley torna in grande stile per uno degli appuntamenti clou della stagione: da venerdì 24 a domenica 26 agosto sulle spiagge di Caorle si assegnerà la Coppa Italia maschile e femminile, al termine di una settimana tutta dedicata ai Beacher che ...

Sci alpino - Italia a Ushuaia : ci sono anche i discesisti. Assente Peter Fill : “Rimango a casa per guarire” : Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer e Dominik Paris partiranno alla volta di Ushuaia (Argentina) giovedì 23 agosto. I tre azzurri rimarranno nella località fino al 7 settembre dove scieranno insieme alle squadre Italiane di gigante e slalom. La nostra Nazionale di discesa libera si trasferirà poi a La Parva (Cile) anche se le condizioni della pista non sono ottimali (in caso di impraticabilità si rimarrà a Ushuaia fino al 17 settembre). Assente ...

