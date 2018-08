Asia Argento tradita da Rose McGowan Il movimento la scarica | Nessuna tolleranza

Anna Lou Castoldi - figlia di Morgan e Asia Argento rischia multa da 1000 euro : Aveva imbrattato un bus a Roma con un pennarello, se ne era vantata via social e soltanto in un secondo momento - a notizia diventata pubblica - aveva chiesto scusa. Anna Lou, la figlia 17enne di Asia Argento e Morgan ora rischia di dover pagare fino a 1000 euro di multa. Infatti, secondo quanto scrive il quotidiano Il Messaggero, l'Atac, la municipalizzata che si occupa nella Capitale del trasporto pubblico, ha inviato l’esposto in ...

Asia Argento - altri guai : la figlia Anna Lou Castoldi denunciata dall’ATAC : Anna Lou Castoldi: la figlia di Asia Argento nei guai Circa un mese fa la figlia di Asia Argento e Morgan, Anna Lou Castoldi, è finita nell’occhio del ciclone per aver fatto dei graffiti su un mezzo pubblico di Roma. Difatti la giovane ha pubblicato una foto di questo graffito sui social, scatenando un vero e proprio polverone mediatico. Molte persone, infatti, le hanno puntato il dito contro, asserendo che abbia fatto un gesto illegale. ...

Rose McGowan - il colpo all'amica Asia Argento : «Sii onesta - non essere come Harvey Weinstein» : di Simone Pierini 'Fai la cosa giusta. Cerca di essere onesta. Cerca di essere la persona che avresti voluto fosse Harvey, Weinstein,' . Così Rose McGowan si rivolge ad Asia Argento , ormai ex amica, ...

Asia Argento TRADITA DA ROSE McGOWAN/ Maurizio Costanzo : "Non chiedetemi di schierarmi" : ASIA ARGENTO, TRADITA dalle amiche, da ROSE McGOWAN e scaricata da Sky, resta in silenzio sui social, ma l'ex gieffina Marina La Rosa la difende: "che problemi ha questo Jimmy Bennett?".(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:10:00 GMT)

Maurizio Costanzo parla dello scandalo che ha coinvolto Asia Argento : "Non riesco a dare un giudizio - a schierarmi" : Il giornalista non prende una posizione sulla vicenda ma condanna il polverone mediatico che ha travolto l'attrice.

La lettera con cui il movimento #metoo scarica Asia Argento : Qualcosa di raro nelle donne di questo settore o nel mondo in generale. Ma poi tutto è cambiato. In un istante. Ho ricevuto una telefonata e una serie di messaggi dalla persona che sto frequentando ...

Maurizio Costanzo parla del caso Argento : 'Non riesco a schierarmi ma consiglierei ad Asia uno psicoterapeuta' : Da quando è scoppiato il caso Argento in molti hanno voluto dire la propria opinione schierandosi o meno con l'attrice italiana. Tra questi non poteva di certo mancare Maurizio Costanzo . Il ...

Salvini : «Riporterei Riondino sulla retta via». E twitta la foto di lui con Asia Argento : La replica del ministro era arrivata subito dopo: «Che tristezza usare il palcoscenico di una Festival, che prende milioni di euro di contributi pubblici, per fare politica... Il cinema e Venezia ...