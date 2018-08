Ascolti tv martedì 28 agosto 2018 : prosegui la letturaAscolti tv martedì 28 agosto 2018 pubblicato su TVBlog.it 29 agosto 2018 09:45.

Ascolti tv martedì 28 agosto 2018 : prosegui la letturaAscolti tv martedì 28 agosto 2018 pubblicato su TVBlog.it 28 agosto 2018 09:45.

Ascolti TV | Martedì 21 agosto 2018. The Good Doctor domina (22.4%) - Una Donna per Amica 8.9% : The Good Doctor Su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 3.923.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 il film Una Donna per Amica ha raccolto davanti al video 1.565.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la commedia Troppo Napoletano ha interessato 1.059.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 il film Chicago PD ha intrattenuto 997.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Rocky Balboa ha raccolto ...

Ascolti TV | Martedì 21 agosto 2018 : The Good Doctor Su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il film Una Donna per Amica ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la commedia Troppo Napoletano ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film Chicago PD ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Rocky Balboa ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari ad uno ...

Ascolti tv martedì 21 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 The Good Doctor ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Il film Troppo napoletano ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Rocky Balboa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Una donna per amica ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su ...

Ascolti TV | Martedì 14 agosto 2018. Speciale TG1 16.1% - TG4 3.1%. Sacrificio d’Amore 7.8%. Tutti i dati delle news : boom TG1 - TG2 meglio del TG5 - Rai News al 2.2% : Speciale TG4: Gerardo Greco Su Rai1 lo Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi a Genova – dalle 21.15 alle 22.52 – ha informato 2.613.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Qualcosa di Personale ha interessato 1.332.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago PD ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Martedì 14 agosto 2018. Speciale TG1 16.1% - TG4 3.1%. Sacrificio d’Amore 7.8%. Tutti i dati delle news : boom TG1 - TG2 meglio del TG5 : Speciale TG4: Gerardo Greco Su Rai1 lo Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi a Genova – dalle 21.15 alle 22.52 – ha informato 2.613.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Qualcosa di Personale ha interessato 1.332.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago PD ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Martedì 14 agosto 2018. Speciale TG1 16.1% - TG4 3.1%. Sacrificio d’Amore 7.8%. Tutti i dati delle news : Speciale TG4: Gerardo Greco Su Rai1 lo Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi a Genova – dalle 21.15 alle 22.52 – ha informato 2.613.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Qualcosa di Personale ha interessato 1.332.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago PD ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Martedì 14 agosto 2018. Speciale TG1 16.1% - TG4 3.1%. Sacrificio d’Amore 7.8% : Speciale TG4: Gerardo Greco Su Rai1 lo Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi a Genova ha informato 2.613.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Qualcosa di Personale ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago PD ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Rocky V ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv martedì 14 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Qualcosa di speciale ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Rocky V ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Sacrificio d'amore ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Speciale Tg4 ha ...

Ascolti TV | Martedì 14 agosto 2018 : Speciale TG4: Gerardo Greco Su Rai1 lo Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi a Genova ha informato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Qualcosa di Personale ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago PD ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Rocky V ha raccolto davanti al video.000 ...

Ascolti TV | Martedì 7 Agosto 2018 : The Good Doctor Su Rai1 The Good Doctor ha conquistato 3.733.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Una piccola impresa ha raccolto davanti al video 1.860.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 gli European Championships 2018 hanno interessato 2.006.000 spettatori pari al 10.8% di share; a seguire Furore 20 Years totalizza un a.m. di 582.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Italia1 Chicago PD ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Martedì 7 Agosto 2018 : The Good Doctor Su Rai1 The Good Doctor ha conquistato 3.733.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Una piccola impresa ha raccolto davanti al video 1.860.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 gli European Championships 2018 hanno interessato 2.006.000 spettatori pari al 10.8% di share; a seguire Furore 20 Years totalizza un a.m. di 582.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Italia1 Chicago PD ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Martedì 7 Agosto 2018 : The Good Doctor Su Rai1 The Good Doctor ha conquistato 3.733.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Una piccola impresa ha raccolto davanti al video 1.860.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 gli European Championships 2018 hanno interessato 2.006.000 spettatori pari al 10.8% di share; a seguire Furore 20 Years totalizza un a.m. di 582.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Italia 1 Chicago PD ha intrattenuto ...