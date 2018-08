Arriva anche in Italia la tv di Facebook

La tv di Facebook diventa globale - Arriva anche in Italia : 'Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan', spiega in un post ufficiale Fidji ...

Facebook Watch Arriva anche in Italia. La tv di Mark Zuckerberg sfida Youtube (e non solo) : Si allarga da oggi a tutto il mondo, anche all'Italia, Facebook Watch, la tv del social network già lanciata negli Usa un anno fa. Una sfida non solo alla tv tradizionale, ma anche a Youtube, Amazon e Netflix. "Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan", spiega in un post ufficiale Fidji Simo, capo della sezione ...

Facebook Watch - la tv di Zuckerberg sta per Arrivare anche in Italia : Quello che si può vedere qui sopra è il trailer di Sorry For Your Loss, nuova serie drammatica con protagonista Elizabeth Olsen (la Scarlett Witch dei film sugli Avengers) nei panni di una giovane sposa che deve fare i conti con la morte improvvisata dell’amato marito. Questo è solo uno dei titoli seriali che si sono affacciati negli scorsi mesi su Facebook Watch, la piattaforma che il social network ha dedicato allo streaming di ...

Ibiza - dopo Borriello Arriva anche Cassano? Spunta anche Galliani : Borriello- Come noto, e come appreso nelle ore precedenti, Marco Borriello ripartirà dalla Serie C spagnola, sposando totalmente il nuovo progetto dell’ Ibiza. La squadra isolana, militante in terza divisione, sarebbe pronta a tentare l’affondo anche per Antonio Cassano. Una coppia delle meraviglie con Borriello, una coppia che potrebbe rilanciare le speranze promozione della compagine […] L'articolo Ibiza, dopo Borriello ...

Vitalizi - Casellati : “Non ha senso tagliarli se poi Arrivano i ricorsi. Interverremo anche al Senato ma prima valutazioni” : Ha rilanciato un piano per tagliare i costi del Senato. Ma ha anche preso tempo sul provvedimento che abolisce i Vitalizi a Palazzo Madama. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervistata da Economy, ha ribadito che intende muoversi per una riduzione dei privilegi in Parlamento, ma ha rilanciato i suoi dubbi sul testo che invece è stato già approvato alla Camera a metà estate: “Sui Vitalizi mi domando”, ha ...

Migranti - in 41 Arrivati a Noto su una barca a vela. Anche 13 bambini - : Il gruppo è stato individuato da alcuni turisti che stavano facendo il bagno nella zona della riserva naturale di Vendicari. Poi l'intervento della Guardia costiera. Fermati due uomini di origini ...

Migranti - in 41 Arrivati a Noto su una barca a vela. Anche 13 bambini : Migranti, in 41 arrivati a Noto su una barca a vela. Anche 13 bambini Il gruppo è stato individuato da alcuni turisti che stavano facendo il bagno nella zona della riserva naturale di Vendicari. Poi l'intervento della Guardia costiera. Fermati due uomini di origini ucraine sospettati di essere gli ...

Arriva la nuova BMW Z4 - 2019 presentata in anteprima negli States - ma presto anche da noi : Un anno dopo la presentazione del concept, la nuova Z4 è tornata. E’ stata presentata in una manifestazione che aveva una perfetta attinenza con il suo modo d’essere. Un concorso di eleganza di “Pebble Beach, in California”. Questa volta però, il suo aspetto è quello definitivo, la versione che presto troveremo nelle nostre strade. Della BMW Z4 abbiamo accennato poco tempo fa, quando abbiamo anticipato le forme e i ...

Diciotti - manifestazione della Cgil al porto di Catania. Arrivato anche Micciché : “A bordo con commissione sanità” : La Cgil Sicilia si è unita questa mattina al presidio permanente anti-razzista organizzato dalle associazioni che, in questi giorni, hanno manifestato a favore dello sbarco dei circa 150 migranti bloccati all’interno della nave Diciotti della Guardia Costiera. I rappresentanti del sindacato hanno chiesto di far salire a bordo i loro medici ma non hanno ottenuto l’autorizzazione dalle autorità. Saliranno a bordo alle 15 il presidente ...

Arriva la nuova BMW Z4 - 2019 presentata in anteprima negli States - ma presto anche da noi : Un anno dopo la presentazione del concept, la nuova Z4 è tornata. E’ stata presentata in unamanifestazione che aveva una perfetta attinenza con il suo modo d’essere. Un concorso di eleganza di “Pebble Beach, in California”. Questa volta però, il suo aspetto è quello definitivo, la versione che presto troveremo nelle nostre strade. Della BMW Z4 abbiamo accennato poco tempo fa, quando abbiamo anticipato le forme e i ...

Febbre del Nilo - Emilia e Friuli/ Ultime notizie : Arriva anche a Rho - gravi due persone : West Nile, anziana morta a Ferrara: è il quarto decesso in città dall'inizio dell'anno provocato dalla Febbre del Nilo. Un nuovo ricovero e i precedenti decessi a Ravenna.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:09:00 GMT)

Previsioni Meteo - goccia fredda sul Nord Italia nel weekend : violenti temporali - freddo e sulle Alpi Arriva anche la neve [MAPPE] : 1/10 ...

“Ecco la foto con lui”. Asia Argento - dopo le accuse Arriva anche lo scatto : Le accuse, pesantissime. La replica. E poi, come in un giallo dove i colpi di scena si susseguono pagina dopo pagina, ecco anche la foto che prova tutto. A pubblicarla il sito TMZ, che ha diffuso uno scatto dove Asia Argento si trova a letto con Jimmy Bennett, attore e musicista che successivamente ha minacciato di denunciarla per violenza e molestie. All’epoca in cui lo scatto è stato realizzato, Bennett aveva 17 anni. I due, stando a ...

“Ecco la foto con lui”. Asia Argento - dopo le accuse Arriva anche lo scatto : Le accuse, pesantissime. La replica. E poi, come in un giallo dove i colpi di scena si susseguono pagina dopo pagina, ecco anche la foto che prova tutto. A pubblicarla il sito TMZ, che ha diffuso uno scatto dove Asia Argento si trova a letto con Jimmy Bennett, attore e musicista che successivamente ha minacciato di denunciarla per violenza e molestie. All’epoca in cui lo scatto è stato realizzato, Bennett aveva 17 anni. I due, stando a ...