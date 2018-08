Aretha Franklin | la camera ardente Foto nella bara | Ariana Grande canterà al suo funerale

“L’ho vista nella bara e sono crollata : bellissima”. Aretha Franklin - anche l’addio è da regina : Il 16 agosto scorso il mondo piangeva Aretha Franklin. La cantante amatissima, regina del soul, si è spenta all’età di 76 anni dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. Negli ultimi giorni in clinica, l’artista aveva ricevuto anche la visita dell’ex marito Glynn Turman e il loro, come ha ricordato l’attore, è stato un vero e proprio addio: “Ho sentito i suoi battiti”, ha detto Turman, ...

Aretha Franklin - l’ultimo saluto alla regina del soul : Tacchi a spillo, abito rosso e gambe incrociate. L’ultimo saluto alla regina del soul Aretha Franklin, che si è spenta il 16 agosto scorso a 76 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas, non poteva essere altrimenti. E sono migliaia i fan che le rendono omaggio alla camera ardente allestita presso il Charles H. Wright Museum for African American History di Detroit (lo stesso museo in cui era stata allestita anche la camera ...

Taylor Swift ha dedicato un momento di silenzio ad Aretha Franklin durante il suo concerto a Detroit : Ha aggiunto anche delle parole bellissime The post Taylor Swift ha dedicato un momento di silenzio ad Aretha Franklin durante il suo concerto a Detroit appeared first on News Mtv Italia.

Madonna respinge le accuse sulle parole per Aretha Franklin : Madonna fa il punto sulle parole pronunciate agli Mtv Video Music Awards 2018 . La popstar è infatti stata accusata sui social network di essere stata troppo autoreferenziale nel ricordo rivolto alla ...

Jennifer Hudson sarà Aretha Franklin : Più che un funerale, una grande festa. L’ultimo saluto ad Aretha Franklin, portata via da un cancro il 16 agosto scorso, è stato programmato per il 31 del mese. Giorno in cui una sfilza di star prenderà il microfono per dare il proprio addio alla Regina del Soul. Le disposizioni della famiglia Franklin hanno previsto, nel corso del funerale, più e più esibizioni. sarà Stevie Wonder a cantare per primo, poi Faith Hill, Fantasia, Edward Franklin, ...

Aretha Franklin : nessun testamento - parte la battaglia legale per l'eredità : Ciò che domina ora i quotidiani di tutto il mondo è la notizia del mancato testamento di Aretha Franklin. Le proprietà della regina del soul, il cui valore stimato è di circa 80 milioni di dollari, ...

Aretha Franklin non ha lasciato un testamento : gli eredi già si preparano alla battaglia legale : Aretha Franklin non ha lasciato un testamento. E i suoi quattro figli già si preparano alla battaglia legale: hanno presentato infatti un documento dicendosi parti interessate all’eredità. Mentre la nipote ha chiesto alla corte di nominarla rappresentante personale del patrimonio. Don Wilson, avvocato di lunga data della regina del soul, morta a 76 anni il 16 agosto, da tempo le suggeriva di costituire un fondo fiduciario, ma lei non se ne ...

Quando Aretha Franklin stregò Benevento al Cantagiro con Massimo Ranieri : Pochi lo ricordano, ormai, ma nel 1969, a Benevento, fece tappa il 'Cantagiro'. I maggiori cantanti e gruppi dell'epoca giravano l'Italia di provincia con una carovana di macchine scoperte e di fans ...