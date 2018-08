Appello ad Asia Argento

Mondiali 2018 : Iran-Portogallo è una sfida senza Appello. Lusitani favoriti - ma gli asiatici non hanno nulla da perdere : A Saransk domani sera alle ore 20.00 andrà in scena la prima di molte sfide senza appello che vedremo nei prossimi giorni ai Mondiali di calcio: nel Gruppo B si sfideranno Iran e Portogallo. I Lusitani sono favoriti per il passaggio del turno, avendo a disposizione due risultati su tre, ma l’Iran non ha nulla da perdere, andando a giocarsi una qualificazione che alla vigilia sembrava improbabile, dato che nello stesso raggruppamento ...