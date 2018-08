Anziano morto annegato alla Plaia mentre cercava telline

Virus del Nilo Occidentale : morto un Anziano nel Ravennate : E’ deceduto nel Ravennate un 85enne di Lugo di Romagna, a causa del Virus del Nilo Occidentale : lo riporta la stampa locale. Era stato uno dei primi casi registrati nella provincia: l’uomo era affetta da varie patologie anche gravi. Si tratta del secondo decesso da West Nile nella zona: il primo -una 87enne con pregresse patologie – risale a qualche giorno fa. In tutto 9 i casi diagnosticati dall’Ausl Romagna per la ...

Pesaro - Anziano trovato morto soffocato : moglie accanto al corpo/ Ultime notizie : omicidio-tentato suicidio? : Pesaro , anziano trovato morto soffocato nel letto: moglie accanto al corpo , viva ma in stato confusionale. Si indaga per omicidio-tentato suicidio, donna ricoverata.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:46:00 GMT)

Bari - ladri a casa dell'Anziano trovato morto in via Nicolai : blitz anche nell'appartamento al terzo piano : Doppio tentativo di furto in appartamento questa notte a Bari, al civico 303 di via Nicolai. I ladri, probabilmente della zona, hanno forzato la porta del terrazzo della palazzina e dopo aver oscurato ...