Antonello Venditti al mare | ecco come è stato pizzicato il cantante FOTO

Antonello Venditti è sold out all'Arena di Verona : Il mio disco più importante, in cui c'erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone , Sotto il Segno dei Pesci, , la comunicazione , Il Telegiornale, , il viaggio dentro e fuor ...

Conte al Circolo Canottieri Roma si concede una pausa caffè con Antonello Venditti : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte si è concesso nel pomeriggio una breve pausa al Circolo Canottieri Roma , del quale è da tempo socio. In un salone ha incontrato il cantautore Antonello Venditti , impegnato nelle prove del concerto che terrà questa sera. "I due - si legge sempre sul sito del Circolo , che pubblica anche alcune istantanee dell'incontro - si sono salutati tra i sorrisi, per poi ritrovarsi attorno a un ...

Antonello Venditti - concerto a Roma per i 40 anni di "Sotto il segno dei pesci" : Ha spiegato il cantautore: E' il mio disco più importante, in cui c'erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone di "Sotto il segno dei Pesci", , la comunicazione de "Il ...

Antonello Venditti a Roma festeggia Sotto il Segno dei Pesci al Palalottomatica : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Antonello Venditti a Roma per un concerto-evento che celebra i 40 dall'album Sotto il Segno dei Pesci. Dopo la serata speciale in programma a settembre all'Arena di Verona, è stato annunciato un nuovo appuntamento atteso per il prossimo 21 dicembre a Roma. Sarà il Palalottomatica ad accogliere il live di Venditti, un evento straordinario che consentirà ai fan di riascoltare dal vivo l'album Sotto il Segno dei Pesci e i successi più apprezzati ...