Anticipazioni Uomini e donne | Giorgio Manetti lascia il programma | la conferma su Chi

Anticipazioni Uomini e Donne - i nuovi tronisti sarebbero Luigi e Lorenzo : le prove social : Emergono le prime Anticipazioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne e su quelli che saranno i prossimi tronisti che vedremo mettersi in gioco. La trasmissione di Maria De Filippi è ormai ai nastri di partenza e il debutto è fissato per il prossimo lunedì 10 settembre anche se la registrazione della prima puntata ci sara' il prossimo 31 agosto. Una data decisamente molto attesa dagli spettatori di U&D, i quali attendono di scoprire i nomi ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Luigi e Lorenzo nuovi tronisti - c’è la prova : Uomini e Donne anticipazioni: chi sono i nuovi tronisti? Spuntano i nomi di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi Venerdì 31 agosto si registrerà la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Chi sono i nuovi tronisti di Maria De Filippi? Al momento mancano annunci ufficiali ma alcuni indizi su Instagram parlano chiaro. Sembra […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Luigi e Lorenzo nuovi tronisti, c’è la prova proviene ...

Uomini e Donne - Anticipazioni prima puntata : tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono già scintille : Uomini e Donne è pronto a ripartire con il trono over e con due super protagoniste della storica trasmissione di Maria de Filippi : Tina Cipollari e Gemma Galgani sono già in procinto di fare ...

Uomini e Donne Anticipazioni : MARIO SERPA ci sarà. Il trono gay no? : È sempre più vicino l’esordio della nuova stagione di Uomini e Donne, la cui prima puntata andrà in onda lunedì 10 settembre alle 14.45 su Canale 5. Proprio per questo iniziano a trapelare le prime anticipazioni sul programma… Nei giorni scorsi, sul web, alcuni telespettatori si sono chiesti ad esempio se MARIO SERPA tornerà ad occupare il ruolo di opinionista fisso al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari; stando a quanto ...

Uomini e Donne - le Anticipazioni : salta il trono gay? : Mancano pochi giorni e finalmente conosceremo i nomi dei tronisti della nuova edizione di Uomini&Donne . Venerdì 31 Agosto, infatti ci sarà la prima registrazione del programma che andrà in onda a ...

Uomini e donne - Anticipazioni : sketch di Tina e Gianni su Gemma a Tempation Island? : Tra pochi giorni riprenderanno le registrazioni di Uomini e donne, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 10 settembre, dopo la pausa estiva. Il blog News U&D in queste ore ha pubblicato una foto che immortala Tina Cipollari e Gianni Sperti su una spiaggia romana alle prese con la registrazione di quello che pare essere uno sketch che ironizza, tanto per cambiare, su Gemma Galgani, la protagonista indiscussa (ormai da ...

Uomini e Donne Anticipazioni - niente Trono Gay a settembre : Ecco quando potrebbe ritornare : Uomini e Donne, nessun Trono Gay previsto per settembre: Ecco quando potrebbe tornare in onda La prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe ripartire senza il Trono Gay a settembre. Secondo Trash Italiano, infatti, voci di corridoio sempre più insistenti sembrerebbero confermare questa ipotesi. Durante le prime puntante, quindi, potrebbero essere presentati solo i nuovi […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, niente Trono Gay a ...

Uomini e Donne - Anticipazioni : Maria De Filippi cancella il Trono Gay? : Maria De Filippi dice basta al Trono Gay di Uomini e Donne? La nuova stagione di Uomini e Donne è alle porte ma sono in arrivo brutte notizie per tutti i fan del dating sentimentale condotto da Maria De Filippi. La prima registrazione, prevista per mercoledì 29 agosto, è stata rinviata a venerdì 31 agosto. Probabilmente il motivo è da attribuire al fatto che la maggior parte della redazione è occupata con le riprese della prima edizione Vip di ...