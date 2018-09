Anticipazioni Una Vita | trama puntate dal 3 all’8 settembre | Ursula è viva | Trini riceve

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 3 settembre 2018 : anticipazioni puntate 541 e 542 di Una VITA di lunedì 3 settembre 2018: Sara Rubio torna e confessa a Mauro di essere disposta ad aiutarlo pur di farla pagare a Cayetana. Benito chiede a Trini di sposarlo e Maria Luisa assiste alla scena non vista. Trini respinge Benito e lo manda al diavolo. Servante riesce a convincere Cayetana a portare al ballo il quadro con i volti mancanti di Maria Luisa e Victor, certo che si tratterà della vera ...

Una Vita Anticipazioni : dopo la morte di Cayetana - FABIANA scopre che… : La tragica morte di Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) genererà grandi colpi di scena nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: come abbiamo anticipato in precedenza, Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) darà inizio ad un cattivissimo piano per liberarsi della dark lady, di Teresa Sierra (Alejandra Meco) e di Jaime Alday (Carlos Olalla), quest’ultimo appena diventato suo marito. Le anticipazioni segnalano infatti che ...

UNA STRADA VERSO IL DOMANI 2 - KU'DAMM 59/ Anticipazioni 31 agosto : Joachim diviso tra Ninette e Monika : Una STRADA VERSO il DOMANI 2 - KU'DAMM 59, Anticipazioni del 31 agosto 2018, su Rai 3. Il rifiuto di Joachim spinge Monika VERSO uno scottante scandalo. (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 21:50:00 GMT)

UNA VITA - Anticipazioni puntata di sabato 1° settembre 2018 : anticipazioni puntata 540 di Una VITA di sabato 1° settembre 2018: Lolita tenta di intercedere in favore di Trini con Ramon, che però non la vuole neanche sentire. Nonostante gli avvisi di Mendez, Simon non vuole arrendersi: irrompe a casa Valverde, e invece di ringraziare Arturo come ha promesso a sua madre Susana, inizia ad accusare il colonnello di nascondere qualcosa riguardo al destino di Elvira… Mauro capisce che ora come ...

Anticipazioni Una Vita dal 3 all’8 Settembre 2018 : funerale di Elvira : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Simon non partecipa al funerale di Elvira La prossima settimana i fan di Una Vita ne vedranno delle belle. Ad Acacias 38 accade davvero di tutto. Iniziato dalla famiglia Valverde. Simon è disperato per la scomparsa di Elvira e decide di affrontare nuovamente Arturo. Il giovane figlio di Donna Susana […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 3 all’8 Settembre 2018: funerale di Elvira proviene ...

Una Vita Anticipazioni 1 settembre 2018 : Simon accusa Arturo di essere un bugiardo : Ancora un confronto tra il giovane Gayarre e il perfido Valverde. Simon è sicuro che il colonnello continui a mentire e non si accontenta del ritiro della denuncia.

Anticipazioni Lucifer 4 - tra una gravidanza shock e una misteriosa foto di Chloe : Continuano le riprese di Lucifer 4. La quarta stagione della serie, salvata e rinnovata da Netflix, verrà pubblicata sulla piattaforma all'inizio del 2019 o, quantomeno nella primavera del prossimo anno, e sarà composta da dieci episodi. Sono tante le novità per il nuovo capitolo dell'action drama prodotto da Warner Bros., che attingerà a un tono decisamente più dark rispetto le precedenti stagioni. Le new entry in Lucifer 4 comprendono Inbar ...

Una Vita Anticipazioni : CAYETANA muore - ma TERESA che fine farà? : L’incendio che porterà alla morte di CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel), nelle puntate autunnali di Una Vita, causerà dei grossi problemi persino a TERESA (Alejandra Meco): come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza, Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) prometterà alla Sotelo Ruz di rivelarle il nome di suo padre soltanto se ucciderà la Sierra e tutto ciò darà il via ad una storyline con delle conseguenze drammatiche. Le ...

Anticipazioni Una Vita : Ramon non reagisce bene alla notizia della gravidanza di Trini : Le avvincenti trame della famosa soap opera di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO]ideata dall’autrice Aurora Guerra continuano ad appassionare il pubblico. Negli episodi che sono andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana c’è stato un clamoroso colpo di scena che vede protagonisti i coniugi Palacios. In particolare Trini Crespo Ana del Rey ha lasciato senza parole il marito Ramon Juanma Navas rivelandogli di aver appreso ...

Il Segreto - Anticipazioni : Francisca appare rasata e con una grossa cicatrice : Nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto, questa volta incentrate sul personaggio più iconico della telenovela e che è parte di quasi tutte le trame uscite dalla fantasiosa penna di Aurora Guerra. Ovviamente si tratta di Francisca Montenegro, la matrona di Puente Viejo nonché moglie di Raimundo, madre di Tristan e Soledad, nemica giurata di Pepa, Severo, Julieta e chiunque altro non le sia gradito: tanti nemici si è fatta nel corso dei ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : donna Cayetana muore bruciata viva : Nuovo spazio dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], la popolare telenovela iberica che da circa tre anni fa compagnia ai telespettatori italiani. Gli spoiler degli appuntamenti che andranno in onda su Canale 5 il prossimo autunno, svelano che la perfida Cayetana fara' una tragica fine. All'interno del suo appartamento scoppiera' un incendio che distruggera' tutto. Prima di scomparire, però, la falsa Sotelo Ruz apprendera' dalla Dicenta una verita' ...