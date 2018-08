Anticipazioni Una Vita | Cayetana riceve un regalo prezioso dal padre

Una Vita Anticipazioni 29 agosto 2018 : Fabiana subisce un interrogatorio : Mauro affronta un brutto crollo, intanto Fabiana viene convocata dopo essere stata vista da alcuni testimoni con Ursula.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 29 agosto 2018 : anticipazioni puntata 535 (seconda parte) e 536 di Una VITA di mercoledì 29 agosto 2018: In commissariato, Mendez e Felipe dicono a Cayetana che le indagini sulla sparizione di Ursula non stanno portando ad alcun risultato. Ramon giunge alla bisca del figlio e della moglie con un ridicolo parrucchino in testa. Mauro ripensa a tutti gli inganni di Cayetana e beve troppo, distruggendo la stanza della pensione. Quando Teresa cerca di scusarsi e ...

Una Vita Anticipazioni : Cayetana conosce il suo vero padre : Anticipazione Una Vita: Jaime Alday è il padre di Cayetana I telespettatori nelle prossime puntate di Una Vita conosceranno finalmente il padre di Cayetana, ovvero Jaime Alday. E grazie a chi? A Ursula! L’ex governante riesce ancora una volta a stupire tutti con un importante colpo di scena. Inizialmente, il pubblico di Canale 5 vedrà […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Cayetana conosce il suo vero padre proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni : ANTOÑITO e LOLITA sempre più vicini : Nei prossimi mesi, a Una Vita, nascerà l’amore tra ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) e la domestica LOLITA (Rebeca Alemany). Come abbiamo già avuto occasione di anticipare in precedenza, il primogenito di Ramon (Juanma Navas) si sentirà sempre più attratto dall’inserviente e, con l’aiuto della matrigna Trini (Anita Del Rey), utilizzerà tutte le carte che ha a disposizione pur di conquistarla… Dando uno sguardo alle ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 3 a sabato 8 settembre 2018: Sara Rubio ricompare nella VITA di Mauro e gli confessa di essere disposta ad aiutarlo per farla pagare a Cayetana. Benito chiede a Trini di sposarlo, Maria Luisa assiste alla scena di nascosto. Trini respinge il pretendente e lo manda letteralmente a quel paese. Servante convince Cayetana a portare al ballo il quadro con i volti mancanti di Maria Luisa e Victor, ...

UNA VITA/ Anticipazioni 28 agosto : alleanza di sangue tra Cayetana e Ursula : Una VITA, Anticipazioni 28 agosto 2018: Cayetana torna ad Acacias 38 e rivela a Fabiana la verità su Ursula mentre Mauro e Felipe continuano ad indagare.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 05:48:00 GMT)

Beautiful - Anticipazioni USA : BILL e KATIE - scontro in tribunale per WILL : Come già anticipatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful si sta profilando una battaglia legale per la custodia esclusiva di WILL Spencer; ne sarà protagonista KATIE Logan, consigliata in questo da Thorne Forrester, con il quale, da quest’estate, ha iniziato una relazione. Se ricordate, non è la prima volta che si respira del romanticismo tra KATIE e Thorne, che si “avvicinarono” brevemente nel 2007; in ...

Anticipazioni Una Vita : Simon supera il presunto decesso di Elvira con Adela : Nuovo appuntamento dedicato alla famosa telenovela di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO], scritta da Aurora Guerra e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì. Negli episodi che i telespettatori italiani vedranno in autunno, Simon Gayarre superera' il presunto decesso della sua promessa sposa Elvira Valverde grazie ad un nuovo personaggio femminile. Si tratta della religiosa Adela Marian Arahuetes che mettera' piede ad ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 28 agosto 2018 : anticipazioni puntata 534 e 535 (prima parte) di Una VITA di martedì 28 agosto 2018: Cayetana decide di negare qualsiasi responsabilità riguardo al sangue trovato in casa sua e ipotizza che qualcuno possa essere entrato nel suo appartamento mentre era in viaggio. In realtà, un flashback svela che Fabiana e Cayetana hanno portato Ursula in un casolare di campagna: la Sotelo-Ruz ordina a Fabiana di andarsene in modo da potersi ...

Una Vita Anticipazioni puntate spagnole : Cayetana incastrata da Ursula : Cayetana Sotelo Ruz verrà messa con le spalle al muro da Ursula Dicenta. Ecco cosa accadrà secondo le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita. Ursula, con l’intento di liberarsi della sua rivale, svelerà a Mauro e Teresa dove si trovano le salme di German e Manuela. Altri crimini verranno alla luce e la vipera di Acacias sarà finalmente incriminata. Riuscirà, però, Cayetana a farla franca anche questa volta? Vedremo questi episodi ...

Una Vita Anticipazioni : Cayetana e Fabiana nascondono Ursula in un casolare di campagna : Una Vita In attesa della partenza della nuova stagione prosegue l’appuntamento con le puntate “extra-large” di Una Vita. Anche questa settimana la telenovela spagnola terrà compagnia al pubblico di Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14.10 alle 15.35 per ben 125 minuti, ed al sabato con un unico appuntamento alle 13.45. Ad oggi tra la messa in onda italiana e quella spagnola vi è un divario di circa 300 episodi. Ecco quello ...

Una Vita Anticipazioni : URSULA chiede a CAYETANA di uccidere TERESA : Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, si stringerà il cerchio attorno a CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel) e tutto avrà inizio quando URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) darà modo al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) di ritrovare i cadaveri di German De La Serna (Roger Berruezo) e Manuela Blasco (Sheyla Fariña). La dark lady, a quel punto, dovrà difendersi dall’accusa di duplice omicidio e non esiterà a ...

Anticipazioni Una Vita : Rosina viene arrestata dopo aver schiaffeggiato la rivale in amore : Le Anticipazioni della puntate di Una Vita - in programma ad autunno su Canale 5 - si soffermano su Rosina e Liberto Seler, una delle coppie più amate della soap opera spagnola. Il nipote di Donna Susana bacera' sulla bocca Flora, la nuova proprietaria della Deliciosa. Un tradimento che fara' infuriare Rosina che decidera' di vendicarsi della sua rivale. Liberto tradisce Rosina Problemi coniugali per Liberto e Rosina nelle puntate spagnole di ...

Anticipazioni Una Vita : Gayarre sposa Adela - la figlia di Arturo perde i sensi : L'avvincente telenovela spagnola “ [VIDEO]Una Vita” è sempre in grado di sorprendere. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset in autunno diventera' sempre più complicata la storia d’amore di Elvira e Simon. In particolare quest’ultimo, convinto che la sua amata è deceduta a causa di un terribile naufragio, decidera' di convolare a nozze con l’ex suora Adela. Quando quest’ultima e il figlio di Susana pronunceranno il ...