Ancora un incidente mortale sull' A1 | coinvolti tre tir

Micidiale incidente - Ancora vittime della strada : Simone e Rosanna - impatto fatale. Ci sono anche due feriti : ancora vittime della strada in Italia: il mese di agosto 2018 porta con sé un bilancio pesantissimo lungo le carreggiate del Bel Paese. Ormai i morti per incidente stradali non si contano più sulle dita di due mani. È un susseguirsi di tragedie e comunità in lutto. Come quella di Caltanissetta che, ancora dopo tre giorni, non riesce a darsi pace per la morte di un padre e due figli: al rientro da un matrimonio a Catania, tre componenti di una ...

Castellammare - Ancora un incidente sulla Sorrentina : due feriti : Castellammare. ancora un incidente stradale sulla statale Sorrentina: due feriti lievi e traffico in tilt per metà mattinata. Questa mattina, nel tratto stabiese della strada, all'interno del tunnel ...

Venezia - Ancora un incidente in Laguna : un morto e 4 feriti per un’onda anomala : Un uomo di 76 anni, originario di Campagna Lupia, è morto per un incidente nautico avvenuto questo pomeriggio. Altre 4 persone che erano con lui a bordo dello scafo hanno riportato solo lievi ferite.Continua a leggere

Roma - incidente sull'A1 : muore coppia fidanzati/ Ultime notizie - Ancora vittime della strada - mercoledì nero : Roma, incidente sull'A1: muore coppia di fidanzati al km 557 della Milano-Napoli. In mattinata aveva perso la vita un centauro all’altezza di via Castelfusano(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 22:35:00 GMT)

Castellammare - Incidente SS145 - due ragazzi Ancora in coma. Gravi le condizioni di un 28enne di Casola : SS145 paralizzata per tutto il pomeriggio Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Quisisana presa d'assalto dagli incivili: giovane stabiese ripulisce i boschi Sant'Agnello - Inaugurata ieri ...

Ancora sangue sulle strade abruzzesi - un morto e due feriti in incidente tra furgone e auto : Chieti - Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla Statale 650 Fondo Valle Trigno al km 66, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella (Chieti). Nell'incidente, in un tratto in curva, sono rimasti coinvolti un camion, carico di derrate alimentari e diretto verso la costa, e due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Punto che viaggiavano in senso opposto. Nello ...

Ancora sangue sulle strade abruzzesi - un morto e due feriti in incidente tra furgone e auto : Chieti - Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla Statale 650 Fondo Valle Trigno al km 66, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella (Chieti). Nell'incidente, in un tratto in curva, sono rimasti coinvolti un camion, carico di derrate alimentari e diretto verso la costa, e due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Punto che viaggiavano in senso opposto. Nello ...

Incidente stradale Scozia - morti 2 italiani : anche un bimbo di 4 anni/ Ultime notizie : Ancora ignote le cause : Scozia, morti donna e bimbo italiani in Incidente stradale. Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 09:15:00 GMT)

“Sono Ancora viva” - invia sms alla sorella : poco dopo muore in un terribile incidente : La 24enne Charlotte aveva un appuntamento galante con un ragazzo che l'aveva invitata sul suo motoscafo. Aveva inviato un messaggio alla sorella per rassicurarla ma poco dopo l'imbarcazione si è rovesciata e lei è morta annegata.Continua a leggere

Maxi incidente in Sardegna : morto uno dei 16enni feriti - Ancora grave l’amico : Non ce l’ha fatta William Corona, uno dei due sedicenni rimasti gravemente feriti nell'incidente stradale avvenuto mercoledì all'incrocio tra via Marconi e la Statale 554 a Quartu Sant'Elena. L’altro ragazzo è ancora in gravi condizioni. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che era stata sottratta ai genitori.Continua a leggere

ROBERTO BENIGNI - INCIDENTE IN GOMMONE SARDEGNA /Ultime notizie - come sta? Ancora ricoverato a Sassari : ROBERTO BENIGNI INCIDENTE in GOMMONE in SARDEGNA, Ultime notizie: come sta? L'attore e regista toscano ha battuto violentemente la schiena, immediati i soccorsi.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Tour de France : Ancora Thomas sull’Alpe d’Huez - assurdo incidente a Nibali : È successo di tutto nella tappa dell’Alpe d’Huez del Tour de France [VIDEO]. Dopo un coraggioso attacco da lontano di Kruijswijk la corsa si è decisa sui tornanti dell’Alpe d’Huez, dove Quintana è andato in crisi. Sull’accelerazione di Froome si è creato un imbuto tra tifosi e moto del to e Vincenzo Nibali è finito per terra. Gli altri uomini di classifica hanno rallentato, ma Bardet ha voluto continuare la sua corsa all’attacco non consentendo ...

Tour de France : Ancora Thomas sull’Alpe d’Huez - assurdo incidente a Nibali : È successo di tutto nella tappa dell’Alpe d’Huez del Tour de France. Dopo un coraggioso attacco da lontano di Kruijswijk la corsa si è decisa sui tornanti dell’Alpe d’Huez, dove Quintana è andato in crisi. Sull’accelerazione di Froome si è creato un imbuto tra tifosi e moto del seguito e Vincenzo Nibali è finito per terra. Gli altri uomini di classifica hanno rallentato, ma Bardet ha voluto continuare la sua corsa all’attacco non consentendo a ...

BE : militari feriti in incidente - uno Ancora critico - 17 dimessi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve