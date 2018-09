Anche nell' ultima foto Aretha posa come una regina

Terremoto oggi nelle Marche : scossa M 3.7 a Pesaro/ Ultime notizie INGV - sisma avvertito Anche in Emilia : Terremoto oggi nelle Marche: scossa di M 3.7 sulla costa di Pesaro Urbino avvertita anche in Emilia Romagna. Ultime notizie e scosse in tempo reale, INGV.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:29:00 GMT)

PONTE MORANDI GENOVA - AUTOSTRADE : "RISPETTATO GLI OBBLIGHI"/ Toninelli - "Indecente" : e Anche Giorgetti attacca : PONTE GENOVA di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, AUTOSTRADE paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. "Demolizione in 30 giorni"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:26:00 GMT)

Bonelli (Verdi) vs Santanchè (FI) : “Parli di disuguaglianze da pagoda da 1300 euro al giorno”. “Sei un cretino comunista” : “Parli di disuguaglianze da una pagoda che costa 1300 euro al giorno, stai serena”. “E tu sei un cretino, un cretino comunista“. Lite in onda a La7, durante il programma L’aria che tira – Estate tra Angelo Bonelli, presidente dei Verdi, e la senatrice di Forza Italia, Daniela Santanchè. Il motivo della lite è il tema dell’immigrazione e della gestione della nave Diciotti. Il riferimento alla pagoda di ...

Serie D - il Bari accende i riflettori sulla quarta serie : nello stesso girone Anche il Messina : La SSC Bari, nata dopo il fallimento dell’FC Bari 1908, è stata inserita nel girone I del prossimo campionato di serie D. La nuova società, di proprietà della famiglia De Laurentiis, sarà attesa da sfide contro compagini calabresi e siciliane, alcune delle quali poco o nulla hanno a che vedere con il massimo campionato nazionale a livello dilettantistico. Si pensi ad esempio al Messina che, sebbene oggi faccia fatica ad uscire dalla ...

Parma - arrestati i due stupratori : c’è Anche un noto imprenditore. Cosa c’era nella loro borsa : In arresto Federico Pesci, un commerciante 46enne molto conosciuto in zona, e uno spacciatore nigeriano. Devono rispondere di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate nei confronti di una 21enne, stuprata per ore ed ore. Gli agenti hanno sequestrato una borsa ai nella quale erano nascosti frustini, corde e collari.Continua a leggere

Tiro con l’arco - Europei 2018 : ITALIA INARRESTABILE! È finale per l’oro Anche nella gara mista per Vanessa Landi e Mauro Nespoli! : L’ITALIA del Tiro con l’arco continua a brillare ai Campionati Europei 2018 di Legnica (Polonia), con la squadra mista di arco olimpico che ha conquistato il pass per la finalissima di sabato contro la Francia dopo una cavalcata meravigliosa. Il team composto da Mauro Nespoli e Vanessa Landi (#5 del tabellone) si è conquistato la qualificazione per l’atto conclusivo dopo una sfida al cardiopalma in semifinale con i turchi Mete ...

“L’ho vista nella bara e sono crollata : bellissima”. Aretha Franklin - Anche l’addio è da regina : Il 16 agosto scorso il mondo piangeva Aretha Franklin. La cantante amatissima, regina del soul, si è spenta all’età di 76 anni dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. Negli ultimi giorni in clinica, l’artista aveva ricevuto anche la visita dell’ex marito Glynn Turman e il loro, come ha ricordato l’attore, è stato un vero e proprio addio: “Ho sentito i suoi battiti”, ha detto Turman, ...

Migranti nelle liste dei disoccupatiIscritti Anche senza residenza : Poi dicono che gli italiani sono razzisti! Ma questa vicenda mostra, ancora una volta, come le inefficienze dello Stato si riversino sui cittadini italiani che hanno come unico mezzo di rivalsa rifiutare i Migranti, a priori. Tanto più in un Paese in stagnazione da più di un decennio che cioè non cresce nei posti di lavoro e tanto meno nelle politiche economiche Segui su affaritaliani.it

Aretha Franklin - regina Anche nell'addio : tacchi a spillo rossi e bara d'oro alla camera ardente : Un'oceanica folla di fan si è recata a rendere omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, facendo visita alla sua camera ardente a Detroit. La cantante giaceva in una bara dorata attorniata da grandissimi vasi di rose, indossando un abito rosso e scarpe con tacco vertiginoso, rigorosamente abbinate.La 76enne, amata in tutto il mondo, è scomparsa il 16 agosto dopo una lunga malattia, chiudendo il sipario su una lunga e fortunata ...

Anche il Viadotto Gatto nel dossier del ministro Toninelli : Dopo la tragedia del ponte Morandi di Genova, Anche il Comune di Salerno dovrà fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la documentazione inerente ponti ed infrastrutture,...

Preliminari Champions League - l’Ajax torna tra le grandi d’Europa : nell’urna di Monaco Anche Aek e Young Boys : Nell’urna di Monaco ci saranno anche Aek, Young Boys e Ajax: ecco i risultati delle partite dei Preliminari di Champions League Dopo i match di ritorno validi per i Preliminari di Champions League, sono state decise le squadre che accedono all’urna di Monaco che deciderà i gironi della competizione europea. L’Aek, grazie ad un pareggio in casa, si qualifica per la fase a gironi di Champions League. A seguire il club greco ...

Anche il figlio di Ronaldo gioca nella Juve : Due Ronaldo sono meglio di uno. E così, dopo aver piazzato il colpo del secolo con l'arrivo di CR7, la Juve ha ingaggiato Anche il primo figlio del fuoriclasse portoghese. Cristianinho si sta già ...